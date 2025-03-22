DMM, "MASAK raporundaki ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor" iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Politika

DMM, "MASAK raporundaki ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor" iddiasını yalanladı

DMM, "MASAK raporundaki ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "MASAK raporunda yer alan ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

22.03.2025 20:07
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan " Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporunda yer alan ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"OBJEKTİF VE NİCEL FİNANSAL VERİLER ÜZERİNDEN HAZIRLANDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili MASAK'ın raporlarını banka ve vergi kayıtları başta olmak üzere objektif ve nicel finansal veriler üzerinden hazırladığı kaydedildi.

"DOĞAL BİR GEREKLİLİKTİR"

Belirli tutarı (30 Kasım 2024 itibarıyla 30 bin TL) aşan tahsilatların, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Belediye şirketlerinin bu kapsamda tahsilatlarını ilgili mevzuat çerçevesinde, finansal sistem üzerinden yapması gerekmektedir. Finansal sistem üzerinden yapılmamış tahsilatların, MASAK tarafından eksik tahsilat olarak görülmesi ve 'aradaki farkın kaynağının bilinmediği' şeklinde raporlanması doğal bir gerekliliktir. Kamu kurum ve yetkililerinin saygınlığını hedef alan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."

DMM, 'MASAK raporundaki ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Dezenformasyon, Politika, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika DMM, 'MASAK raporundaki ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor' iddiasını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan1983:
    Ergenekon kumpası.... 10 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    su masak 2017 de 130 milyon dolar harcanan istanbul Belediye konserlini falan inceliyor mu ( Ankarada yaygara 3 milyon dolar cikti da sadece 3) yoksa isi o degil mi.. isi galiba kendine bir is verilince basliyor . 1 1 Yanıtla
  • 78908900:
    İlğiç ! birileri bu haberi beğenmemiş yorum yapma gereği duymamış .... 1 0 Yanıtla
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