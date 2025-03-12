DEM Heyeti Saadet Partisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

DEM Heyeti Saadet Partisi'ni Ziyaret Etti

DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan, Erdoğan'la görüşmenin önemine değinerek barış süreçlerini vurguladı.

12.03.2025 18:16
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Heyetimiz Sayın Erdoğan'la görüşecek, görüşmeli. Niye görüşmesin, yürütmenin başı, bir meselenin çözümünün en önemli taraflarından biridir. Biz buradayken heyetimiz de başvuru hazırlıklarını yapacak, bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ile DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'tan oluşan heyet, Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

DEM Parti heyetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Genel Başkan Yardımcıları Mesut Doğan ve Mustafa Kaya, Kadın Kolları Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci ve Grup Başkanvekili Bülent Kaya kapıda karşıladı.

Ardından heyetler, yaklaşık bir saat basına kapalı görüştü.

DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Saadet heyeti ile İmralı'dan terör örgütü PKK'ya yapılan "silah bırakma" çağrısını, Suriye'de yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'ye ilişkin çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi.

Bakırhan, bu çağrıya ilişkin, "Biz de artık bu saatten sonra Meclis'in harekete geçmesi gerektiğini, Meclis'teki siyasi partilerin de 'çözüm ve barış olsun' meselesindeki hemfikir olmalarından kaynaklı artık Meclis'in de yasal düzenlemeler için önüne bir yol haritası, plan, program koyması gerektiğini belirtmek istiyoruz." dedi.

İmralı'dan terör örgütü PKK'ya yapılan "silah bırakma" çağrısının "barışla taçlandırılması" gerektiği değerlendirmesinde bulunan Bakırhan, bu çağrının aynı zamanda Suriye'de yapılan mutabakatın da önünü açtığı görüşünü dile getirdi.

Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşma ile sürecin doğru yürütülmesi doğrultusunda demokratik sulh zemini oluşabileceği öngörüsünde bulunduğunu belirten Bakırhan, "Sayın Cumhurbaşkanı da aslında bu konuda çok önemli şeyler söyledi, 'Kazanan Suriye halkları olacak' dedi. Biz de buna katılıyor, önemsiyoruz. Kazanan sadece Suriye'deki halklar olmayacak, aynı zamanda Türkiye de olacak, Türkiye'de yürüyen bu süreç de olacak, Orta Doğu kazanacak." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ise Suriye'de silahların susması, toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi ve halkların müzakerede bir araya gelmesini kıymetli bulduğunu kaydetti.

Arıkan, "Türkiye'de eğer bir demokratikleşme olacaksa, Türkiye'de 50 yıla yakın zaman zarfında yaşanan hadiselerin çözümü gerçekten isteniyorsa bazı şeylerin hükümet tarafından da hayata geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, "Heyetimiz Sayın Erdoğan'la görüşecek, görüşmeli. Niye görüşmesin, yürütmenin başı. Bir meselenin çözümünün en önemli taraflarından biridir. Biz buradayken heyetimiz de başvuru hazırlıklarını yapacak, bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak. Görüşme önemlidir, daha önceden olması gerekiyor, hep olması gerekiyor. Türkiye'nin 50 yıllık bir sorununu konuşuyoruz, içtiğimiz suya kadar etki eden bir sorunu konuşuyoruz. Bu sorun konuşulurken Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmalı, başka siyasi partiler de dahil olmalı. En kısa sürede heyetimiz başvuru yapıp görüşecektir."

Kaynak: AA

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, İmralı, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Heyeti Saadet Partisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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