DEM Parti Barış ve Adalet Mücadelesi

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Mücadelemiz mutlaka kazanacak. Barış mutlaka kazanacak. Faili meçhuller mutlaka açığa çıkacak" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi tarafından Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı içerisindeki Yaşam Hakkı Anıtı önünde düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Hatimoğulları, "Bizler bugünlerde barıştan bahsediyoruz. Bizler bugünlerde Öcalan'ın gerçekleştirmiş olduğu çağrı, barış ve demokratik toplum çağrısında yol almak için 7 gün 24 saat emek veriyoruz. Bizler onurlu barış mücadelesini vermeye devam edeceğiz. ve bugünlerde, bu barış görüşmelerinin devam ettiği günlerde, bir kez daha diyoruz ki bütün kayıplar bulunmalıdır. Faili meçhul cinayetler açığa çıkarılmalıdır. Bu tarihi yüzleşme, bu hakiki yüzleşme gerçekleşmelidir ve ailelerimizden, toplumdan, bedel ödeyen herkesten resmi bir ağızla özür dilenmelidir. Bunun devletin tutanaklarına girmesi oldukça önemlidir. Ancak böyle, bu acılar bir dirhem de olsa hafifler. Ancak böyle gerçek bir barış sayfası açılmış olur. ve biz öyle bir barış sayfası açmak istiyoruz ki 1990'lı yıllarda tavan yapan işkenceler, faili meçhul kayıplarımızın bir kez daha asla yaşanmamak üzere bu sayfanın kapanmasını istiyoruz. İşte bizler bunun için siz değerli ailelerimizle, insan hakları savunucularıyla beraber bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Sürdürmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz mutlaka kazanacak. Barış mutlaka kazanacak. Faili meçhuller mutlaka açığa çıkacak. Bu da birbirimize sözümüz olsun" dedi.