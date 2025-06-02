DEM Parti'de Yeni Meclis Başkanvekili

DEM Parti'de, bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantısında Meclis Başkanvekili Pervin Buldan olarak belirlendi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından DEM Parti, Kapalı Grup Toplantısında Meclis Başkanvekilini belirledi. DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği duyuruldu.