DEM Parti'den Barış Süreci Vurgusu

Politika

DEM Parti Eş Genel başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle görüştü.

DEM Parti TBMM Grubu'nda gerçekleşen görüşmede konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, dün DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile görüştüklerini, bugün DEM Parti ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceklerini bildirdi.

Güleç, "Terörsüz Türkiye" söylemine değinerek, siyasi partilerin çözüme ilişkin siyaset yapması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise söylemlerin bir "çözüm süreci"ne, "barış süreci"ne evrilmesi için aktif bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, "Umarım Türkiye, toplumsal barışına kavuşur. Umarım 100 yıldır devam eden, son 40 yıldır Türkiye'nin ekonomisini, enerjisini yutan, ülkeyi her biçimde çürümeye sevk eden bu sorun diyalogla, müzakereyle çözülür." dedi.

Atılan adımların önemine işaret eden Bakırhan, "Umarım önümüzdeki günlerde Türkiye'de adımlar atılarak, samimiyet konusundaki kuşkular ortadan kaldırılarak bu süreç gerçekten Türkiye toplumunun istediği bir noktaya evrilir." diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, çok önemli bir süreçten geçildiğini dile getirerek, "Uluslararası dengeler ve Türkiye'deki dengeler, bizi ne olursa olsun bir çözüme ve onurlu bir barışa itmektedir. Umuyor ve ümit ediyoruz ki herkes bunu böyle okur." ifadelerini kullandı.

Görüşme basına kapalı olarak devam etti.