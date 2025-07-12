DEM Parti kanadından "Birlikte yürüyeceğiz" diyen Erdoğan'a destek - Son Dakika
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Politika

DEM Parti kanadından "Birlikte yürüyeceğiz" diyen Erdoğan'a destek

DEM Parti kanadından "Birlikte yürüyeceğiz" diyen Erdoğan\'a destek
12.07.2025 14:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili tarihi konuşmasında AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin beraber yürüme kararı aldığını belirtti. Erdoğan'ın bu sözleri siyasetin gündemine oturdu. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ''Cumhurbaşkanı güzel dedi'' şeklinde destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tarihi konuşması siyasette taşları yerinden oynattı. Erdoğan açıklamasında, "Daha güzel şeyler olacak. AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok." sözleri gündeme oturdu.

DEM PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Türkiye siyasetini derinden etkileyecek sözlere DEM Parti'den de destek geldi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cumhurbaşkanı güzel dedi" şeklinde paylaşım yaptı. Gergerlioğlu paylaşımında, "CB güzel dedi. '..Daha güzel şeyler olacak. AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok.." ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, DEM Parti, AK Parti, Politika, Kocaeli, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti kanadından 'Birlikte yürüyeceğiz' diyen Erdoğan'a destek - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Apple User:
    sen işini bilirsin reis… herzaman arkandayız… 20 19 Yanıtla
  • Behzat:
    barış ne için bazılarının zoruna gidiyor. 13 16 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Kadere bak, kimler kimlerle beraber, kadere bak ,aaaah ahhhh 23 6 Yanıtla
  • 11361136jJ:
    demlenmeye devam 20 7 Yanıtla
  • Oooo:
    6 lı Masanın altındaki çıkmış oldu 11 7 Yanıtla
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