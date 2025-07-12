DEM Parti kanadından "Birlikte yürüyeceğiz" diyen Erdoğan\'a destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tarihi konuşması siyasette taşları yerinden oynattı. Erdoğan açıklamasında, "Daha güzel şeyler olacak. AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok." sözleri gündeme oturdu.

DEM PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Türkiye siyasetini derinden etkileyecek sözlere DEM Parti'den de destek geldi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cumhurbaşkanı güzel dedi" şeklinde paylaşım yaptı. Gergerlioğlu paylaşımında, "CB güzel dedi. '..Daha güzel şeyler olacak. AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok.." ifadelerini kullandı.