DEM Parti'den Demirtaş'a ziyaret: Arkadaşlarımızın serbest bırakılması gerekiyor - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den Demirtaş'a ziyaret: Arkadaşlarımızın serbest bırakılması gerekiyor

DEM Parti\'den Demirtaş\'a ziyaret: Arkadaşlarımızın serbest bırakılması gerekiyor
17.07.2025 15:15  Güncelleme: 15:12
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne Cezaevi'nde 9 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan eş başkanlar, "Bu süreci yürütmek için onlara ihtiyacımız var. Bunu olumlu bir barışa evriltmemiz için arkadaşlarımızın serbest bırakılması gerekiyor" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 9 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın ziyareti saat 11:30 civarında başladı. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapıldı.

"ARKADAŞLARIMIZIN SERBEST BIRAKILMASI GEREKİYOR"

İlk sözü alan Bakırhan, şunları kaydetti: "Çok iyi ve sağlıklı gördüm. Çok umutlu, güçlü ve moralli gördüm. Hepinize çok selamları var. Yürüttüğümüz süreci içerden çok iyi takip ediyorlar ve destekliyorlar. Sürecin olumlu sonuçlanmasını istiyorlar. Bu sürecin ilerlemesi için kendilerine düşen görev ve sorumlulukları üstleneceklerini söylediler. Bu süreci yürütmek için onlara ihtiyacımız var. Bu tarihi süreçte arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Hazır Türkiye'de buna büyük bir destek varken bunu olumlu bir barışa evriltmemiz için arkadaşlarımızın serbest bırakılması gerekiyor."

"EN GÜÇLÜ DESTEĞİ SUNDUKLARINI İFADE ETTİLER"

Devamında konuşan Hatimoğulları, gazetecilerin sorularına şöyle yanıt verdi: "Kendileriyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu sürecin kısa sürede sonuca varılması için en güçlü şekilde destek sunduklarını ifade ettiler. AİHM'in verdiği kararı gereği arkadaşlarımızın bir an önce dışarda olması gerekiyor. Hakkın hukukun ve vicdanın gereği dışarda olmaları lazım. Biz bu süreci konuşuyor ve tartışıyor olmasak da AİHM kararı gereği arkadaşlarımız dışarda olmalı. Bütün bunların yanı sıra barışı konuştuğumuz bu süreçte elbette biz böyle bir sonucun acil bir şekilde hayata geçmesi 72 millet insanımızı son derece mutlu edecektir."

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Son Dakika Politika DEM Parti'den Demirtaş'a ziyaret: Arkadaşlarımızın serbest bırakılması gerekiyor - Son Dakika

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