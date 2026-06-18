DEM Parti'den Eğitim ve Hapis İhlalleri Uyarısı

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Ankara'da kendilerini "atanamayan ve mülakat mağduru öğretmenler" olarak nitelendiren grubun yaptığı eyleme desteğini iletti.

"Öğretmenlerin hobi olsun diye mücadele etmediğini", özlük haklarını talep ettiklerini söyleyen Doğan, 22 Haziran'da, TBMM Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonunu, bu konuyu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya davet ettiklerini belirtti.

NATO Ankara Zirvesi için Başkent'te adeta "olağanüstü hal" ilan edildiğini ileri süren Doğan, "Varımız yoğumuz, ekmeğimiz NATO için harcanıyor." dedi.

NATO'nun Türkiye'de toplanmasını kabul etmediklerini vurgulayan Doğan, NATO'ya karşı itirazlarını, yapacakları eylemlerle dile getireceklerini aktardı.

Dem Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Karadeniz'deki bazı cezaevlerini bir grup partili milletvekiliyle ziyaret ettiklerini ve tutuklularla görüştüklerini söyledi.

Ziyaret ettikleri cezaevlerinde hukukun işlemediğini, "idarecilerin keyfi anlayışının hukukun yerini aldığını" öne süren Düşünmez, haksız uygulamalar gördüklerini, tutukluların sosyal haklarının kısıtlandığını iddia etti.

Bazı hapishanelerdeki mevcut tutuklu sayısının, kapasitenin çok üzerinde olduğunu öne süren Düşünmez, hapishanelerde yaşanan sorunların "insan haklarını esas alan bir yaklaşımın terk edilmesinden" kaynaklandığını dile getirdi.

Cezaevlerinde karşılaştıkları tüm hak ihlalleri ve işkenceleri raporlaştıracaklarını aktaran Düşünmez, raporu ilgili kurumlara ileteceklerini anlattı.

Düşünmez, basın toplantısını TBMM İdare Amiri ve Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile birlikte gerçekleştirdi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, çocukların yaşadığı sorunların bütüncül şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Çocuklarla ilgili temel sorunun yaşananların birbirinden bağımsız değerlendirilmesi olduğunu dile getiren Altın, eğitime erişimde eşitsizliklerin bulunduğunu öne sürdü.

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Üyesi de olan Altın, komisyonun yaptığı ziyaretleri ve incelemeleri hatırlatarak, okullardaki saldırılara ilişkin parti olarak gerekli çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Meclis Başkanlığına 10 kanun teklifi verdiklerini, bunlardan birisinin de kanser hastalarıyla ilgili olduğunu anımsattı.

Kanser hastalarının maddi sıkıntılarla da mücadele etmemesi gerektiğini vurgulayan Bozan, tüm tedavi giderlerinin ücretsiz olmasını istedi.

Çiftçilerin tarımsal üretimden kazanamadığını, maliyetlerin her geçen gün arttığını ifade eden Bozan, çiftçinin borçlarının arttığını, SGK, Bağkur borçları altında ezildiğini söyledi. Bozan, söz konusu borçların ana parasının faizsiz taksitlendirilmesini talep etti.

Asgari ücretle ilgili de kanun teklifi verdiklerinin bilgisini paylaşan Bozan, asgari ücretin yıl bitmeden enflasyon karşısında eridiğini kaydetti. Çalışanların alım gücünün düştüğüne, maaşlarının ise artmadığına işaret eden Bozan, buna rağmen kira ve market fiyatlarının sürekli arttığına dikkati çekti.

Bozan, "Asgari ücretin temmuz ayında güncellenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, 12. Yargı Paketi'nin haftaya Meclis'e gelmesinin beklendiğini belirterek, pakette suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaları arttıran maddeler olduğunu duyduklarını ifade etti.

Ayan, "Madem buna dair bir düzenleme getirecektiniz, madem suça sürüklenen çocukların cezalarını arttırmaya dönük ısrarcısınız. Neden bir komisyon kurdunuz? 'Cezaları arttırmakla çocukları suçtan kurtaramayız' dedik, ama buna rağmen bakıyoruz ki 12. Yargı Paketi'nin içerisinde çocuklara dair düzenlemelerin olacağına, cezaların arttırılacağına dair duyumlar alıyoruz. Bunu kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.