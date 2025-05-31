DEM Parti'den hasta mahpuslar için adalet çağrısı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den hasta mahpuslar için adalet çağrısı

31.05.2025 18:43
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Dilan Kunt Ayan, infaz yasasında yapılan düzenlemelerin adil olmadığını belirtti.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, "Başta ağır hasta mahpusların konutta infazıyla ilgili infaz kanununun 110 maddesi 3. fıkrasında yapılan düzenlemede ağırlaştırmış müebbetlere getirilen istisnanın teklif metninden çıkarılması önergesini sunacağız. Yine ağır hasta mahpuslarla ilgili toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmamak şeklinde muğlak, keyfi ve yeni ürettikleri bu maddenin çıkarılmasını isteyeceğiz" dedi.

DEM Parti Adalet Komisyonu üyeleri milletvekilleri, basın açıklaması düzenledi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, "Partimizin defalarca yapmış olduğu görüşmelerde paketin kapsamının genişletilmesi demokratik değiştirilmesi ve eşitlikçi bir hale getirilmesi için yaptığımız öneriler kabul edilmemiş, değişiklikler maalesef ki yapılmamıştır. Onuncu yargı paketi de daha önce çıkarılmış dokuz yargı paketinin bir devamı olarak halktan, hukuktan mağdur kesimlerden yükselen çağrılara kulak tıkayan bir anlayışla hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ayan, "Bu paket adil değildir, eşitlikçi değildir, hukuka uygun bir paket değildir. Özellikle infaz düzenlemelerinde yapılan değişiklikler on binlerce mahpus ve aileleri için derin bir hayal kırıklığı oluşturduğu açıktır. Siyasi mahpuslara, hasta mahpuslara cezaevinde sistematik ayrımcılığa maruz kalanlara dönük gerekli iyileştirmeler yer almamaktadır. Mevcut eşitsizlikler daha da derinleştirilmektedir. Paket anayasaya aykırı hukuki öngörülebilirlikten uzak keyfi ve ayrımcı düzenlemeler içermektedir. Geçmiş infaz değişikliklerinden kaynaklı mağduriyetler giderilmemiştir. Adalet duygusu bir kez daha siyasal hesaplara feda edilmiştir. Bugün Türkiye'de bir adalet krizi yaşanıyor. Adil yargılama hakkının sistematik şekilde ihlal edildiği yine yargının siyasallaştığı tutuklamaların birer ceza yönetimine dönüştüğü uzun tutukluluk sürelerinin cezaevlerini doldurduğu bir düzenden söz ediyoruz. Adalet Bakanlığı verilerine göre 7 Nisan 2025 tarihi itibariyle cezaevlerinde 403 bini aşkın tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Oysa Türkiye genelinde 395 cezaevinin toplam kapasitesi 300 binin altındadır. Bu tablo yalnızca fiziki bir doluluğu değil, aynı zamanda insan onurunu, temel hakları ve hukuk güvenliğini hiçe sayan bir düzeni de gözler önüne sermektedir. İnsan Hakları Derneği'nin Nisan 2025 raporuna göre Türkiye hapishaneleri en az bin 412 hasta mahpus olduğu ve bunların 335 ağır hasta olduğunu raporuyla sabitlemiştir. Bu insanlar yaşam hakkı, bu insanlar yaşam hakkı, sağlık hakkı gibi en temel haklardan yoksun bırakılmaksa bu yasayla da mağduriyetleri maalesef ki katmerlenmektedir" şeklinde konuştu.

Ayan, başta hasta mahpuslara şartsız ve ayrımsız olarak tahliye ve tedavi imkanlarının sağlanmasını beklediklerini söyleyerek, "Yine 31 Temmuz 2023 tarihli Covid yasasında adli ve siyasi mahpuslarla ilgili hukuki eşitsizliklerin giderilmesini bekliyordu. Hiçbir suç ayrımı yapılmaksızın mükerrerlere ve ikinci mükerrerlere yönelik koşullu salıverme yasakların kaldırılmasını bekliyordu. 2020 tarihli ayrımcı infaz yasasından dışlanan siyasi mahpuslar için eşitlik bekliyordu. Keyfi ve ayrımcı infaz rejiminden kurtulmak herkes için hukuka uygun, öngörülebilir ve adil bir infaz sistemine katkı sağlayacak düzenlemeler bekliyordu" diye konuştu.

Ayan, şöyle konuştu:

"Başta ağır hasta mahpusların konutta infazıyla ilgili infaz kanununun 110 maddesi 3. Fıkrasında yapılan düzenlemede ağırlaştırmış müebbetlere getirilen istisnanın teklif metninden çıkarılması önergesini sunacağız. Yine ağır hasta mahpuslarla ilgili toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmamak şeklinde muğlak, keyfi ve yeni ürettikleri bu maddenin çıkarılmasını isteyeceğiz. Yine kadın, çocuk ve yaşlılar için öngörülen özel infaz usullerinden siyasi mahpusların faydalanmasını engelleyen ayrımcı ifadelerin çıkarılması şeklinde önergelerimizi komisyonda sunacağız. Ayrıca yeni maddeler ihdas edilmesi için de teklifler sunacağız. Nedir bunlar? Burada sizlerle paylaşayım. Başta 31 Temmuz Covid yasasının eşitlikçi ve hukuka uygun şekilde düzenlenerek pakete dahil edilmesini yeni bir ihtisas maddesi ihdas maddesi olarak düzenlenmesi için sunacağız. Yine infaz kanunu 16. maddede ağır hasta mahpuslarla ilgili olarak kesin hayati tehlike ibaresinin çıkarılarak mevcut ağır bir hastalık şeklinde değiştirilmesini teklif edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Parti'den hasta mahpuslar için adalet çağrısı - Son Dakika

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