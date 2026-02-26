DEM Parti'den Kayyum Eleştirisi - Son Dakika
DEM Parti'den Kayyum Eleştirisi

26.02.2026 21:50
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, kayyum uygulamalarına karşı çıkarak belediye başkanlarının geri dönmesini istedi.

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Demokratik toplum ve barış sürecini konuştuğumuz bu dönemde aslında kayyumu, kayyumda ısrar etmek doğru bir şey değil. Bu konuda 'Ahmet'ler makama' yetmez, sadece Ahmet'ler yetmez. Belediye başkanlarının, gasp edilen 13 belediyenin başkan ve eşbaşkanlarının artık görevlerine dönmesi gerekiyor" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlediği basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasına ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun ile yerine görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi eski eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Mardin Büyükşehir Belediyesi eski eşbaşkanı Devrim Demir ile DEM Partili il ve ilçe belediye eşbaşkanları dakatıldı.

'BARIŞ SÜRECİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR'

Burada konuşan Bakırhan, yerine görevlendirme yapılan DEM partili belediye başkanlarının görevine geri dönmesi gerektiğini ifade ederek, "Demokratik toplum ve barış sürecini konuştuğumuz bu dönemde aslında kayyumu, kayyumda ısrar etmek doğru bir şey değil. Bu konuda 'Ahmet'ler makama' yetmez, sadece Ahmet'ler yetmez. Gülistan'lar, Neslihan'lar, Abdullah'lar, Mehmet'ler, Resul Emrah'lar, Sofya'lar, Birsen'ler, Devrim'ler ve adını sayamadığım belediye eşbaşkanlarımızın, belediye başkanlarının, gasp edilen 13 belediyenin başkan ve eşbaşkanlarının artık görevlerine dönmesi gerekiyor. Bu barış sürecinde, içerisinde olduğumuz ramazan ayında bunlar kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Yani bunu yeni bir eşiğin başlangıcı yapabiliriz. 4 Mart'ta geçici görevlendirme ile görevlendirilen kayyumları görevlendirmeyip, oraya tekrar belediye eşbaşkanlarının dönmesini sağlayabiliriz. Yeni bir İçişleri Bakanı da geldi. Bu bakan için de aynı zamanda bir test olabilir, bir sınav olabilir. Bakan, bu geçici görevlendirmeleri aslında onaylamayarak, arkadaşlarımızın geri dönüşünü sağlayarak bu sürece de büyük bir katkı sunabilir. Bunun bir ilk adım olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

