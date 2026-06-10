DEM Parti'den Meclis'te Açıklamalar - Son Dakika
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DEM Parti'den Meclis'te Açıklamalar

DEM Parti\'den Meclis\'te Açıklamalar
10.06.2026 19:24
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DEM Parti milletvekilleri, cezaevlerindeki hak ihlalleri ve gündemdeki siyasi sorunları ele aldı.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını ileri sürdü.

"Çıplak arama" iddialarında bulunan Gergerlioğlu, yetkililerin bu konuda açıklama yapmadığını söyledi.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ise "Terörsüz Türkiye" sürecinin sadece Türkiye için değil Orta Doğu açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporda yer alan önerilerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Sayyiğit, "Raporun hazırlanmasının üzerinden 3 aydan fazla zaman geçmesine rağmen henüz adım atılmış değil. Ancak buna rağmen toplum sürece değer veriyor, barış ve çözüm istiyor. Süreç artık kritik bir eşikte çünkü Meclisin tatile gireceği zaman uzak değil. Bu sebeple Meclis elini çabuk tutmalı ve gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır." diye konuştu.

Sayyiğit, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlerin mağduriyet yaşadığını savunarak, bu soruna çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Suriye'de Alevilerin sorunlar yaşadığını dile getirerek, "Uluslararası toplumu, insan hakları kuruluşlarını, kadın örgütlerini, demokratik kurumları ve vicdan sahibi herkesi Suriye'de yaşanan ağır insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalmamaya çağırıyoruz." dedi.

Öte yandan basın toplantısında bazı DEM Parti, CHP, TİP ve EMEP milletvekilleri de yer aldı.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş ve çatışmaların belirsizlik içerisinde sürdüğünü belirtti.

Daha önce yapılan ateşkes ve barış anlaşmalarına işaret eden Çiftyürek, şunları kaydetti:

"Sabah barış denirken öğleden sonra yeniden savaş gündeme geliyor. Ne tam anlamıyla savaş yaşanıyor ne de tam anlamıyla ateşkes ya da barış yapıyorlar. Resmen 21. yüzyıl post modern savaşlarının sahnelendiği, belirli küresel aktörlerin kendi silahlarını ve savaş araçlarını halkların kanı üzerinde sınadığı bir savaş yaşanıyor. Bu da fazlasıyla uzadı. Bunun bölge ve küresel ekonomi üzerine ağır sonuçları oluyor."

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının da sürdüğünü anımsatan Çiftyürek, "Eğer Lübnan'da barış istiyorsak İsrail'in yanı sıra İran'ın da Lübnan'dan elini çekmesi lazım." dedi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'e sunulması beklenen 12. Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin yasa teklifi hazırlama usullerini eleştiren Beştaş, taslak aşamasındaki paketin içeriğinde "tartışmalı" hususların bulunduğunu savundu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "süresiz nafaka" düzenlemesini iptal etmesine ilişkin kararını eleştiren Beştaş, "Nafakaya yönelik düzenlemeyi reddediyoruz, kabul etmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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