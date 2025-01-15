DEM Parti'den Öcalan ile İkinci Görüşme Hazırlığı

Politika

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile haftaya ikinci görüşmeyi gerçekleştirmek üzere en kısa sürede Adalet Bakanlığı'na başvuracaklarını açıkladı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşen DEM Parti heyetinde yer alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Adalet Bakanlığı'na en kısa sürede başvuracaklarını belirtti. Önder, yaptığı yazılı açıklamada, "Önümüzdeki hafta için, en kısa sürede başvuruda bulunacağız" ifadesini kullandı.