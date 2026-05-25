DEM Parti\'den Özgür Özel\'e Destek Ziyareti

25.05.2026 16:04
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'i TBMM'deki odasında ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den oluşan heyet, Özgür Özel'i TBMM'de tabelası 'CHP Grup Başkanı' olarak değiştirilen odasında ziyaret etti. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından Özel ve Bakırhan açıklama yaptı. Özel, "Siyasette var olduğumuz, tanındığımız, tarihin en uzun süre grup başkanvekilliği ve grup başkanlığını yaptığımız Meclisimiz, CHP'nin kurulduğu ilk günkü gibi yine CHP'nin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor. Genel Merkez'in ilk odası Birinci Meclis'teydi. Dün şartlar öyle gerektirmişti, bugün de Meclis'te Genel Başkan odası, Grup Yönetim Kurulu odası; partimizin Genel Merkezi olarak işlev görüyor. Bugün ilk mesaimize başladık. Dün akşam milletvekillerimizle ilk grup toplantısını yaptık. Bugün Meclis'te CHP'nin ardından en çok sandalyeye sahip olan DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve heyeti bizi burada ziyaret ettiler. Bu çok önemli ve kritik günde gerçekleşen dayanışma ziyareti bizim açımızdan çok önemli" ifadelerini kullandı.

'CHP'YE YÖNELİK SALDIRIYI KINIYORUZ'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, "Mutlak butlan kararıyla ülkemizde demokrasi bir kez daha siyasi bir krizle karşı karşıyadır. Dün mutlak butlan kararının uygulanması esnasında kolluğun şiddetiyle ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç verici ve kabul edilemezdir, kabul etmiyoruz. Ana muhalefet partisine biber gazlı, tazyikli su ve plastik mermilerle gidilmesi bir demokrasi ayıbı ve hukuk skandalıdır. CHP'ye yönelik bu saldırıyı açıkça kınıyoruz ve kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum. Türkiye halkları bu tür dönemlerde her zaman demokrasiden yana tavır ortaya koymuştur. Geçmiş de bunu gösteriyor ki; siyasete yapılan hiçbir müdahaleye Türkiye halkları bugüne kadar rıza göstermedi. Yargı eliyle toplumsal fay hatlarını tetiklemek, siyasi kutuplaşmayı körüklemek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Hukuksuzluk büyüdükçe toplumsal ayrışma derinleşir. Demokrasi ise bizi bir arada tutacak en güçlü ilkedir. Demokrasi ilkesine bu süreçte sarılmalıyız. Yaşadığımız siyasi krizlerin temelinde demokrasi ve demokratik siyaset eksikliği yatmaktadır. Buradan çıkışın tek yolu var; bu rejimin hukukla kuşanması ve demokratikleşmesidir. Hukuk güvence olmaktan çıktıkça hiçbirimiz kendimizi güvenli bir siyasi zeminde bulamayacağız" diye konuştu.

'BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYARAK ÇIKMASINI DİLİYORUZ'

Bakırhan, Türkiye'nin enerjisini siyasal gerilimlere harcamaması gerektiğini, toplumsal barışı, demokrasi ve özgürlükleri büyütmesi gerektiğini belirterek, "Bunun yolu da çok nettir; herkes için adalet ve demokrasidir. Adalet ve demokrasinin esas alınmadığı her dönemde toplumsal barış zemini daha fazla zarar görüyor. Oysa toplumsal barışın güvencesi demokrasi, sigortası ise hukuktur. CHP'nin bu zorlu dönemden bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. DEM Parti olarak bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. CHP'nin bu süreci dışarıdan bir el olmaksızın demokratik olgunluğuyla aşabileceğini inanıyoruz. İlkesel tutumuz nettir; siyasi partilerin kaderi mahkeme koridorlarında değil üyelerinin iradesi, delegelerinin kararı, seçmenlerinin tercihiyle belirlenir. Demokratik mekanizmaların dışında hiçbir müdahaleyi meşru görmüyoruz. CHP'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz. Bu tarihi dönemde siyaset kanallarını açık tutmak ve demokratik iradeyi esas almak hepimizin ortak sorumluluğudur" değerlendirmesinde bulundu.

'TARİHİ ZİYARETİ GÖLGELEMİŞ OLURUZ'

Ardından Özel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yaptığını hatırlatarak, "Biz bu konularla ilgili soruları yanıtladığımız takdirde bu tarihi ziyareti gölgelemiş olacağız. Biz istiyoruz ki, CHP'nin 23 Nisan 1920 ile 29 Ekim 1923'ten bu yana ilk kez dönüp Meclis'te kendisine ayrılan bir odayı Genel Merkez ilan ettiği ve DEM Parti'nin de bu tarihi ziyareti yaptığı bu görüşme, şu ana kadar yaptığımız açıklamalarla gündemde yer alsın" diyerek, soru almadı.

Kaynak: DHA

