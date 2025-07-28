DEM Parti'den Terörsüz Türkiye Komisyonu

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin TBMM'de kurulacak komisyonda partilerinden Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve kendisinin olacağını açıkladı.

Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili kurulacak olan komisyonda DEM Parti'den Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve kendisinin yer alacağını açıkladı. Koçyiğit, "Komisyon üyelerimiz belirlendi. Önceden belirlemiştik. Koordinatör Grup Başkanvekili olarak ben, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç, Cengiz Çiçek bu komisyonda çalışacağız. Henüz resmi bir bildirim yapmadık. Bu hafta içi yapacağız" dedi.

Koçyiğit "Bu ülkede Kürt sorunun kök nedenleri var. Kök nedenler konuşulmadan, ülkedeki demokratik sorunlar çözülmeden, Türkiye demokratikleşmeden Kürt sorunu da çözülemez. Mutlaka bu komisyonun demokratikleşme perspektifini içermesini ve sorunlara kalıcı bir yaklaşımla çalışması gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı. - ANKARA