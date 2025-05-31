DEM Parti'den Yargı Paketi Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den Yargı Paketi Eleştirisi

DEM Parti\'den Yargı Paketi Eleştirisi
31.05.2025 16:59
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Dilan Kunt Ayan, Meclis'teki infaz düzenlemesini adaletsiz buldu ve öneriler sundu.

DEM Parti TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, "Komisyonun ve iktidar vekillerinin, halkın eşitlik ve adalet taleplerine kulak vermesi gerekiyor. Çoğulcu, çözümcü ve demokratik bir şekilde önerilerimizin dikkate alınarak, paket kapsamının önerilerimizle düzenlenmesi için hala geç değil" dedi.

DEM Parti Adalet Komisyonu üyesi milletvekilleri, komisyonda görüşmelerine başlanacak infaz düzenlemesi kanun teklifine ilişkin, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, "Meclis'e sunulan 10'uncu Yargı Paketi, beklentileri karşılamaktan uzaktır. Bu paket adil değildir, eşitlikçi değildir, hukuka uygun değildir. Özellikle infaz düzenlemelerinde yapılan değişiklikler, on binlerce mahpus ve aileleri için derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Siyasi mahpuslara, hasta mahpuslara ve cezaevinde sistematik ayrımcılığa maruz kalanlara dönük gerekli iyileştirmeler yer almamaktadır. Mevcut eşitsizlikler daha da derinleştirilmektedir. Paket; Anayasa'ya aykırı, hukuki öngörülebilirlikten uzak, keyfi ve ayrımcı düzenlemeler içermektedir. Geçmiş infaz değişikliklerinden kaynaklı mağduriyetler giderilmemiştir. Adalet duygusu bir kez daha siyasal hesaplara feda edilmiştir" dedi.

'AYRIMCI İFADELERİN ÇIKARILMASI İÇİN ÖNERGEMİZİ SUNACAĞIZ'

DEM Parti grubunun, teklife ilişkin nasıl bir yol haritası izleyeceğini açıklayan Ayan, "Başta ağır hasta mahpusların konutta infazıyla ilgili İnfaz Kanunu'nun 110'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasında yapılan düzenlemede, ağırlaştırılmış müebbetlere getirilen istisnanın teklif metninden çıkarılması önergesini sunacağız. Yine ağır hasta mahpuslarla ilgili 'toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmama' şeklindeki muğlak ve keyfi şartın çıkarılmasını isteyeceğiz. Kadın, çocuk ve yaşlılar için öngörülen özel infaz usullerinden siyasi mahpusların faydalanmasını engelleyen ayrımcı ifadelerin çıkarılması için önergemizi komisyonda sunacağız. Ayrıca yeni maddeler ihdas edilmesi için teklifler sunacağız. Nedir bunlar? 31 Temmuz covid yasasının eşitlikçi ve hukuka uygun şekilde düzenlenerek pakete dahil edilmesini isteyeceğiz, yeni bir ihtisas maddesi olarak düzenlenmesi için önerge sunacağız. İnfaz Kanunu 16'ncı maddede ağır hasta mahpuslarla ilgili olarak 'kesin hayati tehlike' ibaresinin çıkarılarak 'mevcut ağır bir hastalık' şeklinde değiştirilmesini teklif edeceğiz. Komisyonun ve iktidar vekillerinin, halkın eşitlik ve adalet taleplerine kulak vermesi gerekiyor. Çoğulcu, çözümcü ve demokratik bir şekilde bu önerilerimizin dikkate alınarak, paket kapsamının önerilerimizle düzenlenmesi için hala geç değil. Biliyorsunuz, komisyonda da bu değişiklikler yapılabiliyor. Genel Kurul'da da bu değişiklikler yapılabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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