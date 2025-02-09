DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Çanakkale\'de konuştu Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bir çözüm olacaksa Çanakkale ruhuna uygun bir çözüm olmalıdır, kapsayıcı olmalıdır.

09.02.2025 16:18
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bir çözüm olacaksa Çanakkale ruhuna uygun bir çözüm olmalıdır, kapsayıcı olmalıdır." dedi.

Bakırhan, Kepez Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen " Ekmek, Adalet ve Barış Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 1 Ekim 2024'ten bu yana MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin el uzatmasıyla başlayan bir sürecin yaşandığına değindi.

Türkiye kamuoyunun yoğun olarak tartıştığı bu konuyu "tartışma süreci" olarak adlandırdıklarını dile getiren Bakırhan, bu sürecin "bir barış ve çözüm süreci" olmasını canıgönülden istediklerini söyledi.

Tuncer Bakırhan, şunları kaydetti:

"Biz samimiyiz, bizim uzattığımız elde siyaset yok, takiye yok, yalan yok. Bu el eğer bir eli tutuyorsa, bütün samimiyetiyle, bütün açıklığıyla, bütün inancıyla tutuyor çünkü bizim geldiğimiz kimlik, geldiğimiz gelenek 'el uzattığına ihanet etme, elini uzatıyorsan samimiyetle uzat, uzatmayacaksan da elini it' diyor. Biz elimizi uzattık, elimizi uzatıyoruz ama karşımızdakilerin de samimi olmasını istiyoruz."

Çanakkale'de ilk kez bir etkinliğe katıldığını belirten Bakırhan, şunları söyledi:

"Niye Çanakkale'deyiz? Tam da bu çözümün Çanakkale ruhuna uygun bir çözüm olmasını istiyoruz. Malazgirt'ten Çanakkale'ye Kürt ve Türk ittifakının, geçmişteki ortak mücadelesine uygun bir süreç olmasını istiyoruz. Çanakkale'deki şehitlikte hepimizin ataları ve dedeleri var, birlikte mücadele ettiler. Orada sadece Türkler, Kürtler, Araplar yok. Orada Türkiye'nin bütün renkleri var. Dolayısıyla bir çözüm olacaksa Çanakkale ruhuna uygun bir çözüm olmalıdır, kapsayıcı olmalıdır."

Kaynak: AA

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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