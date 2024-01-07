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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz

Partisinin Antalya il kongresinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kongre için salon talebini geri çeviren CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Bakırhan, "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin? Biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, her masada da otururuz. Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, bizi yok sayana salon vermeyene oy vermeyiz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan\'dan CHP\'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
07.01.2024 - 21:08,  Güncelleme: 21:24
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, il kongresi için salon talebini reddeden CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Bakırhan, "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin? Biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, her masada da otururuz. Burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz." dedi.

BAKIRHAN'DAN CHP'Lİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

DEM Parti Antalya 1'inci Olağanüstü Kongresi Kepez ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Kongreye katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kongre için salon talebini reddeden CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

"OYUMUZU ALACAKSIN AMA KÜRTLER SALON İSTEDİĞİNDE VERMEYECEKSİN"

DEM Parti'ye salon vermeyenlere kapılarının kapalı olduğunu vurgulayan Bakırhan şunları söyledi: "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin? Antalya'da sizin huzurunuzda sesleniyorum; biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, her masada da otururuz. Burada bir problem yok.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan

"BİZE SALON VERMEYENE OY VERMEYİZ"

Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz. CHP'li arkadaşlar da burada. Genel Merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da burada ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insanlara ne oy ne de iş birliği yapacağımızı buradan ilan ediyorum.

SIRRI SAKIK: MUHİTTİN BÖCEK YENGEME MEZAR YERİ BİLE VERMEDİ

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir tepki de DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'tan geldi. Bakırhan'ın sözlerini alıntılayan Sakık, "Geçen yıl İsviçre'de kaybettiğim yengemi Antalya'da defnetmek istediğimizde mezar yeri bile vermemişti o M. Böcek. Siz oy moy yok!" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
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