DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Öcalan'ın Çağrısı Türkiye'ye Rahatlatacak - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Öcalan'ın Çağrısı Türkiye'ye Rahatlatacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan'dan gelecek çağrının Türkiye'nin demokratikleşmesine ve Kürt sorununu demokratik yollarla çözmeye önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

10.02.2025 08:47
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1) DEM PARTİ'Lİ BAKIRHAN: ÇAĞRI TÜRKİYE'Yİ RAHATLATACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrıya ilişkin, " Türkiye'nin demokratikleşmesine Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesine dönük çok önemli bir çağrı yapacağını biliyoruz. Türkiye'yi rahatlatacak" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Çanakkale İl Örgütü tarafından Kepez beldesinde düzenlenen 'Halk Buluşması' etkinliğine katıldı. Bakırhan, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kürt sorunundan ortaya bir fırsat çıktığını söyleyen Bakırhan, "Öcalan emin olun bu Orta Doğu girdabında aslında Türkiye'ye o kadar önemli bir fırsat penceresi açtı ki; diyor ki gelin Çanakkale ruhuna uygun kardeşçe bir arada eşit haklarla yaşayalım. Buna itiraz edecek kimse var mı? Bir arada olmak, birlikte olmak, eşit olmak, insan vicdanına göre de dinimize inancımıza göre de en doğrusu değil mi? Kamuoyu çok merak ediyor. Öcalan çağrı yapacak mı? Çağrısında ne diyecek. Bunlar günlerce yorumlanabilir. Biz Öcalan'ın yanında değiliz ama Türkiye'nin demokratikleşmesine, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesine dönük çok önemli bir çağrı yapacağını biliyoruz. Türkiye'yi rahatlatacak. 85 milyon insanın tekrar kardeşçe, eşitçe bir arada yaşamasını sağlayacak mesajları vereceğini biliyoruz" dedi.

Salondakilerden destek isteyen Tuncer Bakırhan, "Bugün burada bir arada olduğumuz bütün kardeşlerime, yoldaşlarıma, hangi milliyetten, inançtan olursa olsun bu salonu dolduran hepinizi yapılacak çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu sürece destek vermenizi istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Öcalan'ın Çağrısı Türkiye'ye Rahatlatacak - Son Dakika

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