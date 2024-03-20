DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Tatvan\'da nevruz kutlamasına katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı.
Partisince ilçedeki fuar alanında gerçekleştirilen programda konuşan Oruç, katılımcıların nevruzunu kutladı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmaya başladıklarını anlatan Oruç, "DEM Parti, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Ezidi ve Süryani'dir. Bu toplumda ve coğrafyada yaşayan 72 milletten ve inançtan insana aynı nazardan bakan bir siyasi partiyiz." dedi.
Seçime çok az bir sürenin kaldığını, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirten Oruç, Bitlis ve Tatvan'da seçimi kazanmak istediklerini ifade etti.
Bunun için gitmedik ev, çalmadık kapı bırakmayacaklarını dile getiren Oruç, şöyle konuştu:
"Sizden ricamız seçim günü sandıkları sımsıkı koruyacağız. Bunun için gençler, kadınlar hep beraber var mıyız? İnsanları ziyaret ederek neden partimize oy vermeleri gerektiğini ifade edelim."
Belediye başkan adaylarının tanıtıldığı programda, katılımcılar ateş yaktı ve şarkılar eşliğinde halay çekti.
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