DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Gaziantep il başkanlığı kongresine katıldı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Gaziantep il başkanlığı kongresine katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Gaziantep il başkanlığı kongresine katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gaziantep il başkanlığının olağanüstü kongresine katıldı. Bakırhan, demokrasiden yana olduklarını vurgulayarak, yerel seçimlerde kent uzlaşısıyla belirlenen adaylarla seçimlere gideceklerini belirtti. Kongreye milletvekilleri, CHP Gaziantep İl Başkanı ve DEM Parti yöneticileri katıldı.

11.02.2024 14:32
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Gaziantep il başkanlığının olağanüstü kongresine katıldı.

Bakırhan, Şehitkamil ilçesinde bir düğün salonundaki kongrede, her zaman demokrasiden yana olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 31 Mart'ta yerel seçime gideceğini hatırlatan Bakırhan, "Her siyasi partinin kendisine göre kırmızı çizgisi vardır. Biz bu dönem kırmızı çizgileri ortadan kaldırdık. Halkımıza dedik ki 'Kendi yerelinizde, yerel demokrasiyi güçlendirmek için, yerindelik ilkesine bağlılık için diğer siyasi partilerle ortaklaşarak adayları belirleyin.' Türkiye'nin birçok yerinde partimiz kent uzlaşısı için elinden geleni ortaya koydu ama maalesef sadece iktidar değil iktidar dışındaki muhalefetin de ortaklaşmaya ve güç birliğine ne kadar kapalı olduğunu bir kez daha gördük. Dolayısıyla itiraz edenler bir araya gelmeli. Bu sistemi beğenmeyenler ortaklaşmalı." diye konuştu.

Bakırhan, "Önümüzdeki yerel seçimlerde de Türkiye'nin birçok yerinde kent uzlaşısıyla belirlediğimiz, kentin bütün dinamiklerinin katıldığı bir şekildeki seçilen adaylarımızla birlikte seçimlere gideceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Kongreye bazı milletvekilleri, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ile DEM Parti'nin il ve ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Gaziantep il başkanlığı kongresine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Gaziantep il başkanlığı kongresine katıldı - Son Dakika
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