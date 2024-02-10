DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de STK temsilcileriyle bir araya geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin\'de STK temsilcileriyle bir araya geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Bakırhan, yerel seçimlerde işbirliği olmamasının DEM Parti ile ilgili olmadığını belirtti ve partilerinin demokrasiye, barış ve kardeşliğe hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı. Aday belirleme sürecine değinen Bakırhan, kent uzlaşısı çerçevesinde adayların çıkması için çaba sarf ettiklerini ve uzlaşma sağlanamayan yerlerde adaylarını açıkladıklarını belirtti. Bakırhan, halk toplantısına da katıldı.

10.02.2024 22:17  Güncelleme: 22:19
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakırhan, Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, yerel seçimlerde işbirliği olmamasının DEM Parti ile ilgili olmadığını belirtti.

"Eğer bir şey olmuyorsa ya da eksik oluyorsa, tamamına ermiyorsa DEM Parti ile ilgili bir durum yok." diyen Bakırhan, partilerinin, demokrasiye, barış ve kardeşliğe hizmet eden her şeyi yapmaya hazır olduğunu savundu.

Yerel seçimler için aday belirleme süreçlerine değinen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Birçok yerde kent uzlaşısı çerçevesinde adayların çıkması için elimizden gelen çabayı ortaya koyduk. Kimi yerlerde kent uzlaşısı oldu. Onlar muhtemelen önümüzdeki günlerde bu konuda çalışma yapan arkadaşlarımız tarafından kamuoyuna açıklanacak. Kimi yerlerde adaylarımızı açıkladık, uzlaşma sağlamadığımız yerlerdi. Uzlaşı olanaklarının olduğu ve sürdüğü yerlerimiz duruyor. Umarım oralarda sizin de desteğinizle birlikte kent uzlaşını sağlayarak herkesin temsil edildiği ve ortak yönetimler oluşturabileceğimiz bir zemin yakalarız."

Bakırhan, daha sonra Şevketsümer Mahallesi'ndeki halk toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

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