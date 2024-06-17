DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt Belediyesini ziyaret etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te düzenlenen bayramlaşma programına katıldı ve Siirt Belediyesini ziyaret etti. Bakırhan, burada yaptığı konuşmada, partilerine destek verenlere teşekkür etti ve kayyum atamasını eleştirdi.

17.06.2024 15:01
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Bakırhan, beraberinde DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile Siirt Belediyesini ziyaret etti, belediye binasında partililerle bayramlaştı.

Burada konuşan Bakırhan, Siirt Belediye Başkanlığı seçimlerinde partilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Kurban Bayramı'nda çok sayıda kişinin belediyeyi ziyaret ettiğini dile getiren Bakırhan, şöyle konuştu:

"İradesini eş başkanlarımız, partimiz lehine kullanan Arap halkımızı, Türkleri, Kürtleri kutluyorum. Kayyumcu anlayışa hayır demiştir, yok demiştir. Her şeye rağmen iradesine sahip çıkmıştır. Kayyum atadılar. Sözde buradan işte bir yerlere para gidiyormuş dediler, bu büyük bir yalandır. Kimsenin bizim paramıza ihtiyacı yok, bizim de Siirt halkının bir tek kuruşunu bir yerlere göndermek gibi bir amacımız, bir derdimiz yok."

Kaynak: AA

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