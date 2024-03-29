Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da partisince düzenlenen mitinge katıldı.
Musa Anter Parkı önünde düzenlenen mitingde konuşan Bakırhan, 31 Mart'taki seçimde adayları için destek istedi.
Son mitinglerini Van'da yaptıklarını belirten Bakırhan, "31 Mart'ta belediyelerimizi güçlü bir şekilde alarak olanaklarını halkımıza harcayacağız. Aile ekonomilerine katkı sunmaları ve sosyal yaşama katılmaları amacıyla kadınlar için örnek projeler yapacağız. Halkımızın refahı için birçok projemiz var." dedi.
Seçmenlerden pazar günü DEM Parti'ye oy vermelerini isteyen Bakırhan, "Herkes, telefon rehberinde oyu Van'da olan ve çeşitli sebeplerden dolayı kentte olmayan kardeşlerimizi arayıp seçime çağırsın. Van'da rekor bir oy almak için kadın arkadaşlar seferber olsunlar. Gençlerimiz boş oturmasınlar, adaylarımızın projelerini alarak evleri, dükkanları dolaşsınlar. Bütün kentler adına halkımızın mücadelesini selamlıyorum. Halkımız hiçbir zaman mücadelesinden vazgeçmedi." diye konuştu.
Bakırhan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını tanıttı.
Son Dakika › Politika › DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Van'da miting düzenledi - Son Dakika
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