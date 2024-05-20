DEM Parti Eş Genel Başkanları, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Selahattin Demirtaş\'ı cezaevinde ziyaret etti

Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6-8 Ekim olayları davasında 42 yıl hapis cezası alan Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, her iki eş başkanın moralinin yüksek olduğu belirtildi ve davanın bozulması için mücadele edileceği ifade edildi.

20.05.2024 21:16
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Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6-8 Ekim olayları davasında 42 yıl hapis cezası alan Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6-8 Ekim olayları davasında 42 yıl hapis cezası alan Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Heyet, ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullar, her iki eş başkanı ziyaretlerinde ikisinin de moralinin yüksek olduğunu gördüklerini söyledi. Tuncer Bakırhan da, davanın bozulması ve arkadaşlarının beraatı için mücade edeceklerini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanları, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti - Son Dakika

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