DEM Parti, geliri düşük olanlara kira desteği sağlamak için kanun teklifi verecek

Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, geliri belirli bir tutarın altında olanlara kira desteği sağlanması için kanun teklifi vereceklerini söyledi.

Koçyiğit, Meclis'teki basın toplantısına, Sivas olaylarında yaşamını yitirenleri saygıyla anarak başladı.

Kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini eleştiren Koçyiğit, "İktidar yiyip içtiği israf sofrasının faturasını halka ödetmek istiyor." görüşünü öne sürdü.

Kira artış oranına ilişkin yüzde 25 sınırının bu ay itibarıyla yürürlükten kalktığını anımsatan Koçyiğit, partisinin bu konuda bir kanun teklifi hazırladığını anlattı.

Koçyiğit, "Geliri belirli bir tutarın altında olanlara kira desteği sağlanması için bir kanun teklifi veriyoruz. Asgari ücretlilerin bulundukları şehirden, çocuk sayılarına kadar birçok unsuru içeren teknik bir çalışma yapıyoruz. Teklifimiz, kira tutarının belirli oranının kamu tarafından karşılanmasına yönelik olacak. Bu hafta içerisinde sunacağız." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, "en düşük emekli maaşının kök ücretine artış yapılmasına yönelik bir düzenlemenin TBMM'ye geleceği" şeklindeki haberlere işaret ederek, "İktidar kök ücretleri artırmayarak büyük bir zulüm yapıyor. Emekli maaşı 10 bin 100 lira olana tamamlayıcı ücret verilmeyecek. 2024 yılı 'Emekliler Yılı' demişlerdi, 2024 yılı ve son yıllar emeklinin canına okuma yılı oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun, enflasyon oranları için baz aldığı tutarlara ilişkin basına yansıyan bir habere değinen Koçyiğit, TÜİK'in, bu fiyatları belirlediği kaynakların isimlerini açıklamasını istedi.

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak anılan düzenlemenin TBMM'ye sunulduğunu anımsatan Koçyiğit, "Dağ fare bile doğurmadı. Çürümüş bir yargısal düzeni makyajlamaya çalışıyorlar." dedi.

DEM Parti'li Koçyiğit, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifinin, sendikalar ve emek örgütlerinin görüşleri alınmadan hazırlandığını savunarak, "Teklifte öğretmen yoktur, sorumluluk çok, hak yoktur. Teklifin tümden geri çekilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Koçyiğit, Fransa'da seçimlerde birinci olan Yeni Halk Cephesi'ni kutlayarak, "Bu sonuç, aşırı sağ ve faşizmin geriletilmesi bağlamında büyük bir başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.