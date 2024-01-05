DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Yargıtay\'ın Can Atalay kararını eleştirdi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin, "Ne yazık ki Yargıtay, haddini aşan bir karara imza koydu." dedi.

Koçyiğit, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Koç Üniversitesinde bir öğrenciye Alevi ve Kürt olduğu için ırkçı saldırıda bulunulduğunu öne sürdü. Saldırıda bulunanların yerine öğrencinin üniversiteden uzaklaştırıldığını belirten Koçyiğit, şiddetin ülkede yaygınlaştığını iddia etti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararını eleştiren Koçyiğit, "Ne yazık ki Yargıtay, haddini aşan bir karara imza koydu." ifadesini kullandı.

Koçyiğit, AYM'ye parmak sallayan ve Yargıtayın birçok dairesinde etkin olan bir siyasi partinin, siyasi mühendislik yaparak ülkeyi başka bir yere taşımak istediğini iddia ederek, "Artık anayasasızlık hali ilan edilmiştir. Yargıtayın halka, Meclise ve Meclis Başkanı'na parmak sallayan bir noktaya taşındığını görüyoruz. Bunu asla kabul etmeyeceğiz ve sessiz kalmayacağız." dedi.

Koçyiğit, AK Parti'nin düşündüğü yeni anayasanın, 12 Eylül Anayasası'nı aratacağını iddia ederek, "Bu krizi, yeniden Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini ve yeni anayasa tartışmalarını ilerletmek istediklerini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meclise "Meclis'in onuruna sahip çıkılması" çağrısı yaptıklarını ifade ederek, "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay kararının, 28 Şubat muhtırasından, 27 Nisan e-muhtırasından hiçbir farkı yok. Asla ama asla Yargıtay kararı Mecliste okunmamalıdır." dedi.