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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan artışı eleştirdi - Son Dakika
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan artışı eleştirdi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ilave yapılan artışı eleştirerek, '2024 emekliler yılı değil ama emeklilerin açlık ve sefalet yılı olabilir.' dedi. Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yerel seçim kapsamında 90 seçim bölgesinde 4 bine yakın adayı ön seçim yaparak belirlediklerini söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan artışı eleştirdi
17.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:18
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ilave yapılan artışı eleştirerek, "2024 emekliler yılı değil ama emeklilerin açlık ve sefalet yılı olabilir." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yerel seçim kapsamında 90 seçim bölgesinde 4 bine yakın adayı ön seçim yaparak belirlediklerini söyledi.

Sadece belediye başkanları değil meclis üyelerinin de ön seçimle tespit edildiğini bildiren Koçyiğit, "Bu ön seçimler Türkiye'deki bütün siyasi partilere örnek olabilecek birçok yeniliği içeriyor." diye konuştu.

Dün TBMM Başkanlığına sunulan çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini eleştiren Koçyiğit, teklifle "İşsizlik Sigortası Fonu'nun yağmalanmasına ilişkin düzenlemelerin getirildiğini" iddia etti. Koçyiğit, işverenlerin iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi için asgari ücret desteğinin 700 liraya çıkarılacağını dile getirerek, bu paranın da İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağını kaydetti.

Ekonomiye dair eleştirilerde bulunan ve bütçe açığının arttığını ifade eden Koçyiğit, "2024 yılındaki bütçe hedefleri de tutmayacak. Bu yılın ortasına gelindiğinde hükümet ek bütçeyi Meclise getirmek zorunda kalacak ve biz yeniden ek bütçeyi göreceğiz." dedi.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artışının ek 5 puan ile yüzde 42,6 olduğunu, en düşük emekli maaşının da 10 bin TL'ye yükseltildiğini anımsatan Koçyiğit, şöyle konuştu:

"2024'ü 'emekliler yılı' ilan ettiklerini ifade ettiler. 2024 emekliler yılı değil ama emeklilerin açlık ve sefalet yılı olabilir. AKP, 21 yıllık performansıyla emekli karşıtı bir iktidar olduğunu bir kez daha gösterdi. AKP, emeklileri bir yük olarak görüyor. AKP, emeklileri gözden çıkarmış, gündeminde 'emekli' diye bir şey yok. Açlık ve sefalet ücretleriyle bu ülkede yaşayan milyonlarca emeklinin ayakta kalmasını beklemek gerçeklikten kopmadır."

Koçyiğit, 1999 öncesi staj sigortası olanların mağduriyetlerin giderilmesini de istedi.

Kaynak: AA
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