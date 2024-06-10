DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit\'ten Tarım ve Siyasi Konulara İlişkin Açıklamalar

Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Çok hızlı bir şekilde hububat alım fiyatlarının revize edilmesi, bu ülkenin stratejik tarım planının ortaya konulması, çiftçiler ve üreticiler için bir destek paketinin açıklaması gerekiyor." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasına ilişkin, "Ayın 13'ünde Hakkari'de, 14'ünde de Mersin'de mitingler gerçekleştireceğiz. Kayyum atama kararı geri alınıncaya kadar mücadelemizi yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indiren Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatılmasını değerlendiren Koçyiğit, "Hangi kanuna göre bu soruşturma başlatıldı? Hangi kanunda siyasi rakibinin fotoğrafını asmak, indirmek suç?" diye sordu.

Açıklanan hububat alım fiyatlarını eleştiren Koçyiğit, çiftçinin üretimden el çekmesine neden olan bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Çiftçi borçlarının 700 milyar liraya yaklaştığını söyleyen Koçyiğit, AK Parti'nin çiftçinin üretim ısrarını yok etmek için çalıştığını savundu.

Çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden ürünlerini satmak istediklerinde randevu alamadığını ileri süren Koçyiğit, depolama maliyetleri yüzünden çiftçilerin ürünlerini hızlı bir şekilde ellerinden çıkardığını dile getirdi.

Koçyiğit, "Çok hızlı bir şekilde hububat alım fiyatlarının revize edilmesi, bu ülkenin stratejik tarım planının ortaya konulması, özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçiler ve üreticiler için bir destek paketinin açıklaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de değinen Koçyiğit, "Bu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin müfredat programı; tam olarak mevcut AKP- MHP ittifakının biatı ve itaatı merkeze alan yeni bir nesil yetiştirme projesi." yorumunu yaptı.

Programın içeriğinin "asimilasyoncu, dinsel inancı araçsallaştıran, bilim dışı, cinsiyetçi" ögeler ve konulardan oluştuğunu iddia eden Koçyiğit, "Çok kimlikli, çok dilli Türkiye gerçeğine aykırıdır." diye konuştu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşmasının 12 Haziran'da gerçekleşeceğini söyleyen Koçyiğit, "Türkiye'deki vicdan sahibi herkesi, bu cinayetin karanlıkta kalmaması ve bir dönemin aydınlatılması için orada olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz." dedi.