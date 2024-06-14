DEM Parti, Hakkari Belediye Başkanının uzaklaştırılmasına tepki için Mersin'de miting düzenledi - Son Dakika
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Politika

DEM Parti, Hakkari Belediye Başkanının uzaklaştırılmasına tepki için Mersin'de miting düzenledi

İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevinden uzaklaştırılmasına tepki amacıyla DEM Parti, Mersin'de bir miting düzenledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, mitingde yaptığı konuşmada, belediyelerin seçilmişlerin değil, halkın olduğunu vurgulayarak, kayyum siyasetine karşı mücadele edeceklerini belirtti. Mitinge DEM Parti milletvekilleri ve yerel yöneticilerin yanı sıra partililer de katıldı.

14.06.2024 22:15
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İçişleri Bakanlığınca Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki amacıyla DEM Parti tarafından Mersin'de miting gerçekleştirildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Akdeniz Belediyesi önünde düzenlenen mitingde, Hakkari'ye ses olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Oruç, "Belediyeler halkındır. Belediyeler atanmışın değil seçilmişindir. Mehmet Sıddık Akış hakkında açılmış bir dava vardı. Ama karara bağlanmamıştı ve kendisi gözaltına alındığı sırada yasalara, anayasaya aykırı bir şekilde kayyum atandı." ifadelerini kullandı.

Hakkari halkının yalnız olmadığını belirten Oruç, "Akdeniz'deki bütün halklarla beraber bizler sizlerin yanındayız. Kayyum siyasetini hep beraber gerileteceğiz. Sözümüz olsun ki kayyum siyasetine karşı mücadele, demokrasi, halk kazanacak." diye konuştu.

Mitinge DEM Parti Mersin milletvekilleri Perihan Koca ve Ali Bozan, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti, Hakkari Belediye Başkanının uzaklaştırılmasına tepki için Mersin'de miting düzenledi - Son Dakika

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