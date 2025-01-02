DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP - Son Dakika
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Politika

DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP

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PKK lideri Öcalan ile İmralı'da görüştükten sonra Meclis turuna çıkan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Önder, "Sanırım pazartesi günü CHP, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması randevularla şekillenir." dedi.

02.01.2025 18:29
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İmralı Adası'nda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti, Meclis turuna başladı. Ahmet Türk'ün de aralarında yer aldığı heyet önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

"PAZARTESİ GÜNÜ AK PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEĞİZ"

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, AK Parti ile ne zaman görüşme yapılacağını da söyledi. Önder, "Sanırım pazartesi günü CHP, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması randevularla şekillenir. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. O nedenle soru cevap yapmıyoruz" dedi.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP

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Son Dakika Politika DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat Baydar:
    küfür etmek günah olmasa yasak olmasa insan lar size şiir yazarlar buradan 34 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sizden Güzel Haberler Bekliyoruz İnşallah 21 16 Yanıtla
  • Batu Gun:
    aktroller noldu? sessizsiniz? sizden bir "chp demneliyor" bekliyorduk ya 28 5 Yanıtla
  • Cengiz Ünlü:
    bu vatan uğruna binlerce şehit vermişiz pkk nın haddinden gelemiyorsun yazık size 23 8 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    bunların hepsi köpek dicem ama köpeklere hakaret olur 17 8 Yanıtla
  • erkan demir:
    Akşam çayımda bir dem lenmiş sormayın..Sizede iyi dem lenmeler 17 4 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    ekepeli makarnacılar nerdesiniz Erdoğan’ın yapacağı konuşmayımı bekliyorsunuz iki kelimesini ezberleyip papağan gibi buraya koşmak için makarna kömür 100 tl çiler siziiii noldu ceğapee ceğapee demlenıyorr diyordunuz noldu la 100 tl ciler :) 7 3 Yanıtla
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