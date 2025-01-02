DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP

Politika

İmralı Adası'nda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti, Meclis turuna başladı. Ahmet Türk'ün de aralarında yer aldığı heyet önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

"PAZARTESİ GÜNÜ AK PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEĞİZ"

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, AK Parti ile ne zaman görüşme yapılacağını da söyledi. Önder, "Sanırım pazartesi günü CHP, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması randevularla şekillenir. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. O nedenle soru cevap yapmıyoruz" dedi.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.