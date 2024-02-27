DEM Parti İBB adayı Beştaş\'tan Özel\'in sözlerine tepki: CHP\'den alacağımız var

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, katıldığı bir televizyon canlı yayınında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bize kazandırmak değil kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar." sözlerine cevap verdi. Beştaş, "Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi, onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada." ifadelerini kullandı.
CHP lideri Özel'in, DEM Parti'nin yer seçim stratejisi ile ilgili "Bize kazandırmak değil kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar." sözlerine DEM Parti İBB Başkan adayı Beştaş'tan sert tepki geldi.
Beştaş, "Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi, onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada. 14-28 Mayıs'tan dolayı biz Hakkari'de yüzde 72 oy verdirmişiz. Hakkari, İzmir'i geçmiş, Diyarbakır CHP'nin kalelerini geçmiş. Bu konuda hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz. Buna izin vermeyiz, yanıtı veririz yani." dedi.
DEM Partili Beştaş, konuşmasının devamında, "Kimseye borçlu değiliz biz. Ancak ve ancak alacaklı olabiliriz biz. Bugün o hesabı yapacak olursak onlar borçlu çıkarlar. Bu nedenle Gökhan Günaydın'ın da, Özgür Özel'in de bu açıklamalarını bir daha düşünmelerini öneririm. Biz hiyerarşik olarak onların altı üstü değiliz. Kendimizi öyle görmeyiz, onlar da parti, biz de partiyiz." ifadelerini kullandı.
CHP lideri Özel, geçtiğimiz hafta TBMM'de yaptığı basın toplantısında, "Bir önceki seçim ile bu seçim arasında şöyle bir fark var. Bir önceki seçimde HDP hiçbir talebi olmadan AK Parti'ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü biraz da muhalefete gösterme isteğinde. Görünürde baktığımızda DEM Parti'nin izlediği strateji de milletvekillerinden okuduğumuz sözcüleri tarafından yalanlanmayan bir şekilde, AK Parti'yle 1 Nisan sonrasına yönelik. Yani kayyum atama meselesi başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapılıyor. Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var, bu çok ortada. DEM'le aramızda bir protokol yok, kent uzlaşısı var. Bizim de oy vereceğimiz adayları olduğunda, o adayları destekleyeceğimizi söyledik DEM'e." şeklinde konuşmuştu.
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