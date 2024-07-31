DEM Parti İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısını kınadı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısını kınadı. Sivilleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım tehdidinin Lübnan'a taşınarak bölge halkları açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. DEM Parti, İsrail'i sivilleri hedef alan saldırılara son vermeye ve uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

31.07.2024 11:59
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısını kınadı.

Partiden, Hatimoğulları ve Bakırhan'ın imzasıyla yapılan açıklamada, sivilleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırısının bölgede savaşın ve çatışmanın daha geniş alana yayılmasına hizmet ettiği kaydedilen açıklamada, "İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım tehdidi, bu saldırıyla Lübnan'a taşınarak bölge halkları açısından ciddi bir tehdit oluşturmuştur. İsrail'i, Gazze başta olmak üzere tüm bölgede sivilleri hedef alan saldırılara derhal son vermeye, uluslararası hukuka uymaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çatışmanın, ancak ve ancak diyalog ve barışçıl müzakere yoluyla çözüleceği vurgulanarak, "Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kamuoyu, İsrail'in bölgeyi ateşe çeviren bu politikasına son verilmesi ve kalıcı ve çatışmasız bir ortamın sağlanması için derhal harekete geçmelidir." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika

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