DEM Parti itiraz etti, MHP 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ismini değiştirdi - Son Dakika
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Politika

DEM Parti itiraz etti, MHP 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ismini değiştirdi

DEM Parti itiraz etti, MHP \'Terörsüz Türkiye Komisyonu\'nun ismini değiştirdi
29.07.2025 16:49
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Dem Parti, "Terörsüz Türkiye" diye isimlendirilen Meclis komisyonunun ismine itiraz etmişti. Bu itirazdan sonra Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden komisyon üyesi MHP'li Feti Yıldız, yaptığı paylaşımda komisyon için "Kardeşlik ve dayanışma" ismini kullandı.

TBMM'de Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulacak komisyon öncesi siyasi partilerin kararı merak ediliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilere gönderdiği yazıya göre, siyasi partilere komisyona isim yazdırması için 31 Temmuz Perşembe günü saat 17'ye kadar zaman verildi.

DEM PARTİ İSME İTİRAZ ETTİ

Partilerin kararı merak edilirken DEM Parti'den komisyon için verilen "Terörsüz Türkiye" ismine tepki geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim" şeklinde konuştu. Bunun üzerine MHP'den dikkat çeken bir hamle geldi.

"KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA" İSMİNİ KULLANDI

MHP'nin söz konusu komisyon için ismini yazdırdığı Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut, bugün MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Feti Yıldız, komisyon için, "Kardeşlik ve dayanışma" ismini kullandı.

İşte o paylaşım:

DEM Parti itiraz etti, MHP Terörsüz Türkiye komisyonunun ismini değiştirdi

Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti itiraz etti, MHP 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ismini değiştirdi - Son Dakika

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