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DEM Parti: Kritik Gelişmeler Bekleniyor

DEM Parti: Kritik Gelişmeler Bekleniyor
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DEM Parti Sözcüsü Doğan, Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasasının önemini vurguladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Önümüzdeki günler ve saatler kritik olacak. Türkiye tarihi dönemden geçiyor" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, parti Genel Merkezi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili konulara değinen Doğan, çerçeve yasaya dair istişarelerin sürdüğünü ve meclisin tatile girmeden bu konunun açıklığa kavuşacağını söyledi. Çerçeve yasada artık son hazırlıklar yapıldığını dile getiren Doğan, Terörsüz Türkiye sürecinde kapsamlı mutabakat sağlanmasının önem arz ettiğini belirtti. Yasa çıktıktan sonra Türkiye'de artık yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayan Doğan, bu yasanın takvimiyle ilgili çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini ve önümüzdeki günlerin kritik düzeyde olduğunu sözlerine ekledi.

"Yasaya dair istişareler sürüyor"

Terörsüz Türkiye çerçeve yasasında son hazırlıklara gelindiğini belirten Doğan, "Yasaya dair istişareler sürüyor ancak bu görüşmeler henüz tamamlanmadı. Yasaya dair farklı yaklaşımlar ve görüş ayrılıkları söz konusu. Farklı öneriler var. Bunu bizzat TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi partilere yaptığı ziyaretten sonra ifade etmişti. Bu son derece normal bir farklılık ve bu farklılıkların giderilmesi için de çalışmalar sürüyor. Yasaya dair çalışmalar kapsamlı mutabakat ile ve en geniş uzlaşıyla tamamlanmalı. Artık son hazırlıklar yapılıyor ve son hazırlıklar tamamlanmalıdır" diye konuştu.

"Önümüzdeki günler ve saatler kritik olacak"

Çerçeve yasasının meclis tatile girmeden tamamlanacağını temenni ettiklerini ifade eden Doğan, "Takvimle ilgili de en kısa sürede meclis başkanının gerekli açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Meclis çalışmaları 6 Ağustos'a kadar uzatıldı. Dolayısıyla önümüzdeki günler ve saatler kritik olacak. Türkiye tarihi dönemden geçiyor. Bu tarihi dönemi, ruhuna uygun ve yakışır bir yasa dönemiyle kapatmayı temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Parti: Kritik Gelişmeler Bekleniyor - Son Dakika

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