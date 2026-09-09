DEM Parti'li Gergerlioğlu, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini eleştirdi - Son Dakika
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DEM Parti'li Gergerlioğlu, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini eleştirdi

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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini eleştirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini eleştirdi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Üsküdar Belediyesinde dün gerçekleşen seçimlerde usulsüzlük yapıldığını ileri sürdü.

Belediyedeki bazı meclis üyelerinin gözaltına alınmasına ve parti değiştirmesine tepki gösteren Gergerlioğlu, iktidarın "birtakım baskı, tehdit, göz korkutma metotlarıyla" belediye başkan vekilliğini kazandığını iddia etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti'li Gergerlioğlu, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini eleştirdi - Son Dakika

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