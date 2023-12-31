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Mersin'de DEM Parti'nin 4. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mersin'de DEM Parti'nin 4. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi

Mersin'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) 4. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, demokrasi ve barış için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Parti ve milletvekillerini yenilediklerini dile getiren Bakırhan, parlamentodaki sesleri olduklarını vurguladı.

Mersin\'de DEM Parti\'nin 4. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi
31.12.2023 - 15:17,  Güncelleme: 15:22
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Mersin'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) 4. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede, demokrasi ve barış için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Partiyi ve milletvekillerini büyük oranda yenilediklerini dile getiren Bakırhan, "Sözümüze daha bir anlam kattık. Kürt'ün, emekçinin, yoksulun ve ezilenin parlamentodaki sesi, sözü olduk." dedi.

Bakırhan, TBMM'de olumlu duruş sergilediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın son 2-3 aydır parlamentoda ortaya koyduğu muhalefet, çok değerli ve kıymetli. Dilimizi, kültürümüzü, geleceğimizi savundukları ve taviz vermedikleri için bütçe görüşmelerine olumlu duruş koyan milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kongreye bazı milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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