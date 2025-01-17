DEM Parti Milletvekilleri Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Milletvekilleri Basın Toplantısı Düzenledi

DEM Parti milletvekilleri, kadınlara yönelik şiddet komisyonunu eleştirip kayyum politikalarını tartıştı.

17.01.2025 16:20
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DEM Parti milletvekilleri, düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Meclis'te birlikte düzenledikleri basın toplantısında, üyesi oldukları Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmalarını eleştirdi.

Kaya, komisyonda asıl konuşulması gerekenin, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanun'un "neden etkin uygulanmadığı" konusunun olduğunu söyledi.

Kaya, kadınlardan, komisyon çalışmalarını daha titiz bir şekilde takip etmelerini ve destek olmalarını beklediğini ifade etti.

DEM Parti'li Saki, "komisyonun ilk toplantılarında muhalefet partisi milletvekillerinin sözlerinin sürekli kesildiği, değersizleştirildiği ve provoke edildiği bir ortamla karşılaştıklarını" öne sürdü.

Komisyonun ilk toplantısında başkan olarak bir erkek milletvekilinin önerilmesi konusunda şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Saki, Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu'nun komisyondaki bazı konuşmalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ise düzenlediği basın toplantısında, bazı belediyelerdeki görevlendirmeleri eleştirdi.

Akdeniz Belediyesine yönelik görevlendirmeyi anımsatan Şenyaşar, "Kayyum politikası tüm ülkeye kaybettiriyor, uluslararası alanda ülkenin itibarına gölge düşürüyor." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Milletvekilleri Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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