DEM Parti Milletvekilleri Meclis'te Fuhuş İddiasını ve Milli Parklar Kanunu'nu Eleştirdi
DEM Parti Milletvekilleri Meclis'te Fuhuş İddiasını ve Milli Parklar Kanunu'nu Eleştirdi

DEM Parti Milletvekilleri Meclis\'te Fuhuş İddiasını ve Milli Parklar Kanunu\'nu Eleştirdi
25.02.2026 14:06
Beritan Güneş Altın ve Semra Çağlar Gökalp, Epstein belgelerini ve Milli Parklar Kanunu'nu tartıştı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın ve Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantısında gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Altın, ABD Adalet Bakanlığının (DOJ), reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein belgelerine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Epstein soruşturmasında 30 milyon belgenin tek gecede paylaşılmasının bir sansür aygıtı olarak kullanıldığını belirten Altın, belgelerin eş zamanlı şekilde paylaşılmasının incelenmesini ve ayıklanmasını imkansız hale getirdiğini vurguladı. Altın, DEM Parti olarak Epstein dosyası üzerine eğileceklerini anlattı.

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunun bugün toplanacağını anımsatan Altın, komisyonun adının, "kanunla ihtilaflı hale gelen çocuk" diye değiştirilmesini istedi.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ise TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda korunan alanlarda planlama ve kullanım kararlarının tek elde toplanacağını ve yerel idarenin devre dışı bırakılacağını savunan Gökalp, "Koruma kullanma dengesi adı altında doğal alanlarda yapılaşma ve turizm baskısına kapı aralanacaktır. Önümüzdeki teklif, doğayı bir kamusal varlık olmaktan çıkarıp yönetsel ve ekonomik tasarruf alanına dönüştürme riski barındırmaktadır." diye konuştu.

Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nın milli park ilan edilmesinde son aşamaya geçildiğini aktaran Gökalp, bölgenin bir yatırım sahası değil, doğa mirası şeklinde görülmesi gerektiğini belirtti.

Gökalp, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni geri çekilmesini, Nemrut Kalderası üzerinde yapılacak her düzenlemenin de şeffaf, katılımcı ve bilimsel temelde yürütülmesini istedi.

Kaynak: AA

DEM Parti Milletvekilleri Meclis'te Fuhuş İddiasını ve Milli Parklar Kanunu'nu Eleştirdi

13:52
DEM Parti Milletvekilleri Meclis'te Fuhuş İddiasını ve Milli Parklar Kanunu'nu Eleştirdi
