DEM Parti Milletvekilleri Seçim Bölgelerindeki Sorunları Gündeme Getirdi - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Milletvekilleri Seçim Bölgelerindeki Sorunları Gündeme Getirdi

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında, seçim bölgelerinde yaşanan sıkıntıları gündeme getirdi. Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır'da iş yerlerine ve piknik alanlarına saldırılar olduğunu belirtti. Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ise Şırnak'ta geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarda ağaç kesiminin durdurulmasını talep etti.

17.07.2024 15:03
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DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında, seçim bölgelerinde yaşanan sıkıntıları gündeme getirdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır'da bazı iş yerlerine, piknik alanlarına saldırılarda bulunulduğunu söyledi.

Bir sitenin havuzuna girmek isteyen kadınlara saldırıldığını ifade eden Kaya, toplumun farklı yaşam tarzına sahip kesimleri arasında husumet yaratılmaya çalışıldığını savundu.

Kaya, baskılar karşısında geri adım atmadan kendi istedikleri gibi yaşayan herkesle dayanışmalarını büyüteceklerini belirtti.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan da DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ve DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ile düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ta geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarda ağaçların kesildiğini iddia ederek, ağaç kesimine son verilmesini istedi.

Şırnak'ta orman varlığının azaldığını söyleyen DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "Şırnak'ta yüzde 44 olan orman varlığı yüzde 36'ya düşmüş. Yani yüzde 10 civarında o bölgede ormansızlaştırma ile karşı karşıyayız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Milletvekilleri Seçim Bölgelerindeki Sorunları Gündeme Getirdi - Son Dakika

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