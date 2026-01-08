DEM Parti'nin TBMM'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki - Son Dakika
DEM Parti'nin TBMM'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki

DEM Parti\'nin TBMM\'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk\'ten tepki
08.01.2026 23:43
Gazeteci Kemal Öztürk, DEM Parti milletvekillerinin TBMM'de gerçekleştirdiği Halep protestolarına ''Krizin ve çatışmanın sebebi anlaşmayı bozan SDG'ye laf etmeyip Mecliste bu hareketi yapmak sorumsuzluktur'' diyerek tepki gösterdi.

Suriye ordusu, Halep kent merkezinin Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yuvalanan PKK/YPG mevzilerine operasyon gerçekleştirdi. Bölgede yaşanan şiddetli çatışmalar sürerken, Eşrefiye Mahallesi'nin girişindeki ilk mevzileri geçen ordu birlikleri, güney, batı ve kuzey yönlerinden girerek mahalleyi büyük ölçüde ele geçirdi.

Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmaların mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında devam ettiği bildirildi.

DEM PARTİ'DEN TBMM'DE PROTESTO

Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından DEM Parti milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda Suriye'de yaşananları protesto etti.

KEMAL ÖZTÜRK'TEN TEPKİ

DEM Parti'nin protestosuna ise gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, "Çok yanlış hareketler bunlar. Bir tek gün SDG'ye Mazlum Abdi'ye kendi imza attığın anlaşmayı uygula diye açıklama yapmadı DEM Parti. Krizin ve çatışmanın sebebi anlaşmayı bozan SDG'ye laf etmeyip Mecliste bu hareketi yapmak sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin TBMM'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki

