DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı\'yı partiden ihraç etti

DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde belediye başkanlığı görevini sürdüren Jiyan Ormanlı'nın partiden ihraç edildiğini duyurdu. Açıklamada, Ormanlı'nın kolektif yönetim anlayışıyla uyum içinde hareket etmediği ve parti ilke ve politikalarına aykırı davrandığı vurgulandı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Kurulun kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Silopi Belediyesini kolektif yönetim anlayışıyla yönetmek ve halklar lehine çalışmalar ortaya koymak en büyük çabamız ve uğraşımız olmuştur. Tüm bu iyi niyetli çabalarımıza rağmen, Jiyan Ormanlı'dan aynı samimiyeti ve çabayı göremediğimiz için Ormanlı, 'kesin ihraç' istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş ve Disiplin Kurulu, yürüttüğü sürecin ardından 6 Ağustos 2025 tarihinde Ormanlı'nın partimizden ihraç edilmesine karar vermiştir."

GÖREVİ BIRAKMASINI İSTİYORLAR

DEM Parti, ihraç kararının ardından Jiyan Ormanlı'nın belediye başkanlığı görevini de bırakması gerektiğini belirtti. Açıklamada, "Bizlerin ve Silopi halkının Jiyan Ormanlı'dan beklentisi ve isteği nettir. Ormanlı, bulunduğu makamdan istifa etmelidir" denildi.

2024 SEÇİMLERİNDE YÜZDE 63 OY ALMIŞTI

Jiyan Ormanlı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yüzde 62,91 oy oranıyla DEM Parti'den Silopi Belediye Başkanı seçilmişti. Görev süresi içerisinde yaşanan bu gelişme, partinin yerel yönetimlerdeki kolektif işleyişine dair tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.