DEM Parti ve CHP, Plan ve Bütçe Komisyonunda \'kesin hesap komisyonu\' istedi

DEM Parti ve CHP, Plan ve Bütçe Komisyonunda 'kesin hesap komisyonu' istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 bütçe teklifi ile 2025 kesin hesap teklifinin geneli ve Sayıştay raporları görüşülmeye başlandı. DEM Parti ve CHP milletvekilleri, harcamaların şeffaf denetimi için 'kesin hesap komisyonu' kurulmasını talep etti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporları üzerinde görüşmelere başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Toplantının başında usul üzerine söz alan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ile CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yürütmenin harcamalarının daha iyi ve şeffaf şekilde denetlenebilmesi amacıyla Meclis'te "kesin hesap komisyonu" adıyla bir ihtisas komisyonu kurulmasını talep etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı komisyonda, milletvekilleri değerlendirmelerde bulunuyor.
Kaynak: AA
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