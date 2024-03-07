DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek? - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?

Geniş Video İzle

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, 'Belediye'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak.' sözleri siyaset sahnesini karıştırmıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Biz bu ırkçı faşist anlayışı reddediyoruz. İşte bu ırkçıları bu zehirli dili kullanan Kürt düşmanlarının kapıları kapalıdır.' sözleriyle Köksal'a yanıt verdi.

07.03.2024 15:49  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Belediyenin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerine DEM Parti'den ilk tepki geldi.

"BİZ BU IRKÇI FAŞİST ANLAYIŞI REDDEDİYORUZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yerel seçim çalışmaları kapsamında Konya'da konuştu. Bakırhan, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın sözlerine şöyle yanıt verdi: "Biz bu ırkçı faşist anlayışı reddediyoruz. İşte bu ırkçıları bu zehirli dili kullanan Kürt düşmanlarının kapıları kapalıdır. Afyon'da 'Kürtler belediyeye giremez' diyen partinin adayı buradan hangi yüzle sizden oy isteyecek?"

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili seçmenlere çağrıda bulunan Bakırhan, "31 Martta Kürtler, emekçiler, halklar, inançlar gerekli olan cevabı verecek midir?" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeden giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?

ÖZGÜR ÖZEL: KÜÇÜK BİR SÜRÇÜLİSAN OLDU

Burcu Köksal'ın sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'taki mitinginde konuyla ilgili, "Demin Afyonkarahisar'dan geldim ve Burcu Köksal'dan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken 'Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız' diye söylerken orada bir küçük sürçülisan oldu, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır" dedi.

DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeden giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?

"DİL SÜRÇMESİ SONUCU DEĞİL, VERDİĞİM SÖZ ÜZERİNE KONUŞTUM"

Gazeteci Barış Yarkadaş ise Köksal ile telefonda görüştüğünü söyleyerek, "Burcu Köksal bana telefonda 'Ben belediye başkanı seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Parti'lilerle yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım' dedi."

EN SERT TEPKİ İMAMOĞLU'NDAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her siyasi görüşten olan insanına. Öyle, 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Öyle yok, biz insan ayırt etmeyiz kardeşim" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Bakırhan\'dan CHP\'li Köksal\'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?

Tuncer Bakırhan, Burcu Köksal, DEM Parti, Afyon, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hasan celik: Kürtler giremez dememiş ki pkk’lılar giremez demiş. Ben takdir ettim başkan adayını, keşke tüm CHP ahalisi aynı fikirde olsa. Bu kafa yüzünden hiç bir zaman iktidara gelemeyecek çünkü. 12 2 Yanıtla
  • Eskişehir'de Güvenlik Birimlerinin Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme
    16:22 Eskişehir'de Güvenlik Birimlerinin Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

    Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen güvenlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Vali Aksoy, emniyet ve jandarma teşkilatlarının yürüttüğü çalışmaları paylaşarak, terör olayları, göçmen kaçakçılığı, asayiş, siber suçlar ve trafik gibi konularda yapılan işlemleri açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti, kadına yönelik şiddet, siber suçlar ve trafik kazaları gibi konularda da bilgi verildi. Vali Aksoy, ayrıca yerel seçimler öncesinde güvenlik birimlerinin seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

  • Çorum Belediyesi Dilencilere Karşı Denetim Başlattı
    16:22 Çorum Belediyesi Dilencilere Karşı Denetim Başlattı

    Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konargöçer olarak adlandırılan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Farklı illerden gelerek ailece otomobil içerisinde konaklayan dilenciler şehir dışına gönderildi.

  • AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Suluköy Mahallesi'nde Halkla Buluştu
    16:21 AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Suluköy Mahallesi'nde Halkla Buluştu

    Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, halkın makamı olacaklarını söyledi.

  • AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
    16:21 AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

    AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, deprem sonrası yaraları sarmak ve yeni çarşı çalışmalarını hızlandırmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

  • Ankara'da kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi
    16:21 Ankara'da kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi

    31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi. Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan seçimler öncesi 4 milyon 282 bin 718 olan seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.

  • Erdoğan: Mersin'i istismar siyasetiyle tıkayanlara tahammül edemeyenler var
    16:20 Erdoğan: Mersin'i istismar siyasetiyle tıkayanlara tahammül edemeyenler var

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece istismar siyasetiyle Mersin'in önünü tıkayanlara, kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler olduğunu belirterek, "Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir...

  • CHP,
    16:16 CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı

    CHP Genel Merkezi, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" şeklindeki sözleriyle başlayan parti içi krizde tüm adaylara eşit hizmet beyanname bildirisi gönderdi.


16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:48 TEM’de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı TEM'de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
15:55 Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 16:32:35. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement