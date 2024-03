DEM Partili Bakırhan\'dan CHP\'li Köksal\'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?

Politika

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Belediyenin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerine DEM Parti'den ilk tepki geldi.

"BİZ BU IRKÇI FAŞİST ANLAYIŞI REDDEDİYORUZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yerel seçim çalışmaları kapsamında Konya'da konuştu. Bakırhan, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın sözlerine şöyle yanıt verdi: "Biz bu ırkçı faşist anlayışı reddediyoruz. İşte bu ırkçıları bu zehirli dili kullanan Kürt düşmanlarının kapıları kapalıdır. Afyon'da 'Kürtler belediyeye giremez' diyen partinin adayı buradan hangi yüzle sizden oy isteyecek?"

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili seçmenlere çağrıda bulunan Bakırhan, "31 Martta Kürtler, emekçiler, halklar, inançlar gerekli olan cevabı verecek midir?" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: KÜÇÜK BİR SÜRÇÜLİSAN OLDU

Burcu Köksal'ın sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'taki mitinginde konuyla ilgili, "Demin Afyonkarahisar'dan geldim ve Burcu Köksal'dan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken 'Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız' diye söylerken orada bir küçük sürçülisan oldu, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır" dedi.

"DİL SÜRÇMESİ SONUCU DEĞİL, VERDİĞİM SÖZ ÜZERİNE KONUŞTUM"

Gazeteci Barış Yarkadaş ise Köksal ile telefonda görüştüğünü söyleyerek, "Burcu Köksal bana telefonda 'Ben belediye başkanı seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Parti'lilerle yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım' dedi."

EN SERT TEPKİ İMAMOĞLU'NDAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her siyasi görüşten olan insanına. Öyle, 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Öyle yok, biz insan ayırt etmeyiz kardeşim" ifadelerini kullandı.