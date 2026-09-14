DEM Partili Doğan, okulların açıldığı gün ücretsiz yemek ve parasız eğitim istedi

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, "Eğitimin temel bir insan hakkı olduğunu, eğitimin kamusal bir hak olduğunu hatırlatarak, kamusal, parasız, laik, bilimsel, ana dilinde bir eğitimin güvence altına alınması gerekliliğini yineliyoruz." dedi.

Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının bugün başladığını belirterek, öğrencilere başarı dileklerini iletti. Doğan, okulların ekonomik sorunlar nedeniyle çok büyük bir yaşam kaygısıyla açıldığını ileri sürdü.

Okulların devasa bir ticarethaneye dönüştüğünü ileri süren Doğan, "Öğrenciler bugün en temel eğitim ihtiyaçlarına bile erişemez vaziyetteler. Bir öğrencinin okula başlangıç maliyeti, sendikaların verilerine göre 80 bin liraya dayanmış durumda. Bir öğrenciye bir forma giydirmek bugün 3-4 bin liradan başlıyor. Bir öğrenciye bir okul çantası almak bugün 1500 liradan başlıyor. Bir öğrencinin temel kırtasiye masrafları için en düşük harcama kalemi bugün 4 bin liradan başlıyor. Bir devlet okulunda, 'kayıt parası, bağış, aidat' adı altında öğrenci başına ortalama 10 bin lira para isteniyor." diye konuştu.

Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesini isteyen Doğan, "Eğitimin temel bir insan hakkı olduğunu, eğitimin kamusal bir hak olduğunu hatırlatarak, kamusal, parasız, laik, bilimsel, ana dilinde bir eğitimin güvence altına alınması gerekliliğini yineliyoruz." ifadelerini kullandı.