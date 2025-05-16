DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, korucularla ilgili ifadeleri nedeniyle özür diledi ve ''Yanlış ifade edilmiş olabilir, bir kastım yok'' yok dedi.

16.05.2025 14:19  Güncelleme: 14:29
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Muş'ta çiftçilerle bir araya gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Çatışmalar bittiğinde korucuları işsiz bırakmayacağız. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" ifadelerini kullanmıştı.

MSB'DEN TEPKİ GELDİ

Terörsüz Türkiye sürecine zarar verdiği gerekçesiyle eleştirilen bu sözlere bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" denildi.

TUNCER BAKIRHAN ÖZÜR DİLEDİ

Katıldığı bir canlı yayında bu sözlerinden dolayı özür dileyen Tuncer Bakırhan, "Korucular mevcut çözümsüzlüğün bir sonucudur. Kürt meselesi çözülmediği için ortaya çıkan bir zemindir. Bu mesele çözülecekse tabii ki onlara da bir hal yolu bulunmalıdır. Onu demek istedim ama kalbi kırılan korucular olduysa… Yanlış ifade edilmiş olabilir. Özür dilerim. Bir kastım yok" dedi.

"BİR KÜÇÜMSEME, BİR AŞAĞILAMA YOK"

Sözlerinin devamında "Bu çok derin bir konu ama tam olarak ifade edememiş olabilirim" diyen Bakırhan, "Burada başka bir kasıt yoktu, buna emin olabilirsiniz. Belki hani Türkiye kamuoyu bilmez. Benim ailem şu anda hayvancılıkla uğraşıyor. Biz bütün geçimimizi oradan sağlıyoruz. Arılarımız var, hayvanlarımız var, besleriz, satarız. Bütün geçimimiz bizim odur. Yani burada bir kasıt, bir küçümseme, bir aşağılama yok" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • KADİR gerçekler:
    Devletin görevlendirdiği güvenlik güçlerine "silahı bırak , eline sopa al çobanlık yap. Bu daha onurlu bir davranış" diyen bu futursuzun özrü değil cezası konuşulmalı. Devletin çatışmada şehir saydığı halen aktif görevde olan koruculara onursuz dedin. Bu hadsize Devletin ve savcıların haddini hatirlarmasi gerekir. 49 11 Yanıtla
  • Mustafa Candan:
    korucular için çobanlık yapsın demiş.. yanına çoban köpeği lazım.. anladın sen.. 45 13 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    özür dilenecek bi durum yok silahlar yerine sopalar taşıyın diyor mağnası çok derin :) 27 19 Yanıtla
  • Hüseyin Özgün:
    sayin başkan hiç üzelidileme 13 15 Yanıtla
  • R C G:
    devleti devletin güvenlik güçlerini bes paralik yaptınız. yazıklar olsun. 17 6 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    kastini da seni de.. teror orgutunce demokratik guclerimiz denem hep, dep hadep, zadep zudep ne ise guzellemesi yapilanlarin, TBMM de rakamsal olarak yasalara etki edecek duzeye gelmisse ve daha da gelebilme ihtimali de var ise oturup dusuneceksiniz abilerim kardeslerim,ablalarim, kiz kardeslerim.. her sey sizin bi parti baskanini sevmeniz ya da alacaginiz bilmem ne maasi degil, oglunuzun, kizinizin bilmem ne isi icin yandas hallerine girmeniz vs .. sonraki nesillere sorumluluk tasiyoruz hepimiz vesselam. 10 3 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    insanın içi dışına illaki vurur. geçmiş olsun bu saatten sonra bitmiştir Bahçeli yapılacak olan şeyi yaptı noktayı koydu bundan sonrası fasafiso 4 5 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ha soyle yolu gelin bakalim fazla simarikligin sonucu iyi degildir 3 4 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Sibel Can aklıma geldi nedense 0 0 Yanıtla
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