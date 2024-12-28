DEM Partisi İmralı'da Öcalan ile Görüşüyor

Politika

DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşüyor.

Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile biraraya geldiler. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 1,5 ay önce Öcalan ile görüşülmeli ve terör bitmeli çıkışının ardından Adalet Bakanlığı'ndan izin alan heyet İmralı Adası'na ulaştı.

İmralı'da görüşmenin başladığı ve sürece ilişkin DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in dönüşte bir açıklama yapacağı ifade ediliyor.

İmralı'ya deniz yoluyla geçişin sağlandığı Mudanya ve Gemlik'te de tedbirler alındı. Ancak Mudanya'da şiddetli fırtına dikkat çekerken, basın mensupları da ilçede İmralı irtibat bürosu yakınlarında bekliyorlar.

Heyetin İmralı'ya deniz yoluyla mı yoksa hava yoluyla mı gittikleri konusunda açıklama yapılmadı.

Öte yandan, bir süre önce de DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirmişti. - BURSA