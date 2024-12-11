Demir Yolu Yatırımları Zorunlu

Politika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önümüzdeki süreçte demir yolu taşımacılığına daha fazla yatırımın yapılmasının bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin lojistik ve ulaştırma sektöründe içinde bulunduğu coğrafi avantajdan daha etkin faydalanması gerektiğini belirtti.

Lojistik sektöründe demir yollarının önemini vurgulayan Gürer, "Demir yolu taşımacılığının arttırılması zorunlu bir ihtiyaçtır. Yüksek hızlı tren dışında bu konuda yapılan çalışmalar yetersizdir. Bununla ilgili rafta duran projeler de gerçekleşmedi. Önümüzdeki süreçte demir yolu taşımacılığına daha fazla yatırımın yapılması zorunludur." diye konuştu.

Tarım ürünlerinin kara yoluyla taşınmasının maliyetleri arttırdığına, bunun da raf fiyatlarına yansıdığına işaret eden Gürer, bu sorunun demir yolu taşımacılığına yapılan yatırımlarla çözülebileceğini kaydetti.