Demirci'de Ana Cadde Yollarına Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Politika

Demirci'de Ana Cadde Yollarına Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Demirci\'de Ana Cadde Yollarına Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, altyapı nedeniyle bozulan ana cadde yolları için yerel belediye tarafından sıcak asfalt uygulama çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Erkan Kara, 16 yıl aradan sonra faaliyete geçirilen asfalt plent makinesi ile caddelerde onarım yapıldığını açıkladı.

16.05.2025 16:53  Güncelleme: 16:56
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Manisa'nın Demirci ilçesinde altyapı sebebiyle bozulan ana cadde yolları ilçe belediyesince sıcak asfalt yapılıyor.

Demirci Belediyesi vatandaşların ulaşım sıkıntı yaşamaması için, altyapı sebebiyle bozulan yolları kendisine ait asfalt plentinde ürettiği sıcak asfalt ile yollarının onarımını yapıyor.

16 yıldır atıl vaziyette bulunan belediye bünyesindeki asfalt plentini yeniden faaliyete alan Belediye Başkanı Erkan Kara, altyapı dolayısıyla ulaşımda sıkıntı yaşanan ana caddelere plent makinesinde üretilen sıcak asfaltı yollara uyguluyor.

Kamyonlarla Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesi istikametinden Çereşe Meydanı istikametinde bozulmuş ve çukur haline gelmiş yollara uygulanıyor. Ana caddeye serilen sıcak asfalt greyder ile serilerek silindir ile de sıkıştırma yapılıyor. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'da, sıcak asfalt çalışmalarının yapıldığı caddelerde ekiplerle birlikte çalışmaları koordine etti.

Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, "Belediyemiz bünyesinde yıllardır atıl vaziyette bulunan asfalt plent makinemizi 16 yıl sonra faaliyete aldık. Asfalt şantiyesinde hazırladığımız sıcak asfaltı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesi eski belediye hizmet binası istikametinden başlatarak özelikle ana arterler olmak üzere asfalt serme çalışmalarına başladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı üst yapı çalışmaları başlayana kadar belediyemiz olarak vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamaması için özellikle ana arterlerde geçici sıcak asfalt yapacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Demirci'de Ana Cadde Yollarına Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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