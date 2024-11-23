Demiröz: Muhalefetin Lideri Kim Olduğu Belli Değil - Son Dakika
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Politika

Demiröz: Muhalefetin Lideri Kim Olduğu Belli Değil

Demiröz: Muhalefetin Lideri Kim Olduğu Belli Değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ana muhalefet partisinin liderlik belirsizliğini eleştirerek, muhalefetin yönetim kaygısının olmadığını ifade etti. Demiröz, muhalefet partisi olan CHP'nin mevcut liderinin sık sık görüş değiştirdiğini belirtti.

23.11.2024 22:15  Güncelleme: 22:17
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ana muhalefet partisinin liderinin kim olduğunun belirsiz olduğunu söyleyerek, "Adamların yönetmeyle ilgili bir dertleri yok" dedi.

AK Parti Kırklareli Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, yaptığı konuşmada, muhalefet partisinin liderinin kim olduğunun belirsiz olduğunu söyleyerek, "Büyükşehirlerde yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Adamların yönetmeyle ilgili bir dertleri yok. Şimdi muhalefete bakıyorsunuz, Allah aşkına sizlere 'Ana muhalefet başkanları kim?' desem herkes başka bir şeyden bahseder. Sahipleri de belli değil" ifadelerini kullandı.

"U dönüşü yapıyorlar"

Şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile dört dönem birlikte çalıştıklarını hatırlatan Demiröz, "Plan Bütçede dört yıl beraber hizmet ettik. Tanırım kendisini, bugün de bir şey yapmaya çalışıyor. Ülkenin gerçeklerini az buçuk görüyor, birkaç şey söylemeye çalışıyor, arkasındakiler hemen ikaz ediyorlar veya iki gün sonra bakıyorsun ki önceki söylediğinden U dönüşü yapmış. ya biraz dik dur, ayakta dur, sözünde dur, partine sahip çık. Çıkacak gücü yok. Kimin lider olduğu belli değil. Bir başkası çıkmış, belediye başkanlığını bırakmış. Bakıyorsun ülkeyi gitmiş, Almanya'da şikayet ediyor. Çıkmış konuşuyor, sıkılmadan, utanmadan kendisi, görev yaptığı bir şey de yok ortada. Türkiye'yi şikayet etmeye kalkıyor. Seni kimlerin İstanbul Belediye Başkanlığına getirdiğini çok iyi biliyoruz. Sen kuyruğunu kaptırmışsın kardeşim. Kimlere hizmet ettiği belli" dedi.

Demiröz, Türkiye'nin önemli bir coğrafyada olduğunu dile getirerek, gözü Türk topraklarında olanlarla mücadele ettiklerini söyledi.

Daha sonra AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya da konuşma yaptı. Tek liste halinde gerçekleşen kongrede Bahadır Kovankaya yeniden başkan seçildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Demiröz: Muhalefetin Lideri Kim Olduğu Belli Değil - Son Dakika

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