Demirtaş'a 8 yıl hapis talebi - Son Dakika
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Demirtaş'a 8 yıl hapis talebi

22.07.2022 15:59
Demirtaş'a 8 yıl hapis talebi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada savcı 8 yıl hapis cezası talep etti.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada savcı 8 yıl hapis cezası talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş'ın Ankara 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik ifadeleri nedeniyle dava açtı. Ankara 25'nci Ağır Ceza Mahkemesince 28 Mayıs 2021'de görülen karar duruşmasında Demirtaş, 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek' suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi. Dosyanın kanun yolu incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'nci Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından 'suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek' suçuna ilişkin, yasada belirtilen geçerli bir hüküm kurulmadığı gerekçesiyle kararı esastan bozarak dosyayı yeniden Ankara 25'nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADIAnkara 25'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanık Demirtaş'ın, 7 Ocak 2020'de Ankara 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı başka bir davada savunma yaptığı sırada Yüksel Kocaman'ı hedef alan ifadeler kullandığı belirtildi. Demirtaş'ın, savunmasında kullandığı ifadeleri Twitter hesabı üzerinden paylaşarak "Suça konu beyanların sosyal medyada paylaşıma sokulması hususları göz önünde bulundurulduğunda savunma hakkı sınırlarını aşacak şekilde terörle mücadelede etkin görev yapan kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşmak suretiyle örgüt mensuplarına hedef gösterme sonucunu doğuracak nitelikte beyanlarda bulunduğu, kovuşturma dosyasındaki içeriklerinden anlaşılmıştır." denildi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla Yüksel Kocaman'ın birçok kez hedef gösterildiği öne sürülen mütalaada Demirtaş'ın, 'suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Demirtaş, mütalaaya karşı savunmasını 16 Eylül'de yapacak.


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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Demirtaş'a 8 yıl hapis talebi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Demirtaş'a 8 yıl hapis talebi - Son Dakika
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